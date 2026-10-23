EuroCham ra mắt sáng kiến “Tri ân Việt Nam”

ANTD.VN - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố sáng kiến Give Back to Vietnam (Tri ân Việt Nam), nhằm kết nối nguồn lực và chuyên môn của doanh nghiệp châu Âu với nhu cầu thực tiễn, đồng thời phát huy tiềm năng của các cộng đồng tại Việt Nam.

Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ

Ra mắt trong khuôn khổ Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ, cùng sự hiện diện của Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Roxana Mînzatu cùng Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy, sáng kiến ​​này thể hiện quan điểm chung của nhiều doanh nghiệp châu Âu: để phát triển cùng Việt Nam cần đi đôi với đóng góp cho đời sống người dân và cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động.

Chủ tịch EuroCham, ông Bruno Jaspaert, chia sẻ: “Nhờ những cơ hội mà Việt Nam mang lại, nhiều thành viên của chúng tôi đã chọn đất nước này làm điểm đến đầu tư và phát triển. Theo thời gian, không ít người đã coi Việt Nam như chính quê hương mình. Các thành viên của chúng tôi không chỉ nỗ lực xây dựng doanh nghiệp thành công, mà còn ý thức rõ rằng, với tư cách là những người nước ngoài, chúng tôi có trách nhiệm tri ân đất nước đã chào đón mình.

EuroCham đóng vai trò là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, và trách nhiệm này là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt mọi hoạt động của chúng tôi. Các nỗ lực vận động chính sách của chúng tôi giúp các doanh nghiệp vững tâm đầu tư. EuroCham cũng tổ chức các sự kiện thương mại, điển hình như: Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Tăng trưởng 2027 (GEFE27), nhằm kết nối các đối tác, nâng cao năng lực, đồng thời giới thiệu những đổi mới sáng tạo và công nghệ từ châu Âu tại Việt Nam.

Đặc biệt hơn cả, chúng tôi đã khởi xướng chương trình “Give Back to Vietnam” (Tri Ân Việt Nam), nhằm lan tỏa tinh thần hợp tác đó đến gần hơn với các cộng đồng địa phương".

Theo khảo sát Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) mới nhất của EuroCham, 23% doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động tại Việt Nam với tầm nhìn trên 20 năm. Đằng sau những chiến lược đầu tư dài hàng thập kỷ là mối quan hệ gắn bó với người lao động, nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng địa phương. Sự thịnh vượng của Việt Nam, cùng việc bảo đảm thành quả phát triển được lan tỏa rộng rãi, vì thế cũng gắn liền với lợi ích lâu dài của doanh nghiệp châu Âu.

Nằm trong chiến lược dài hạn IMPACT 2030 của EuroCham, Give back to Vietnam sẽ phát huy chuyên môn và mạng lưới đối tác châu Âu, kết hợp với sự am hiểu địa phương, thế mạnh và nguyện vọng của người dân. Các dự án trong sáng kiến này sẽ được xây dựng theo nhu cầu ưu tiên của từng cộng đồng, từ hỗ trợ thiết thực trước mắt, tạo sinh kế đến phát triển cộng đồng trong dài hạn.