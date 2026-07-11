Đề nghị truy tố 65 bị can trong vụ án Viện Pháp y tâm thần Trung ương

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) vừa kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 65 bị can trong vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm sai lệch hồ sơ vụ án; Đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương.