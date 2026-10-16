ANTD.VN - Giải thưởng "Vinh danh Người truyền lửa" hướng đến việc tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân có đóng góp thiết thực cho cộng đồng, từ đó lan tỏa tinh thần cống hiến, sáng tạo và khát vọng chung tay xây dựng tương lai Việt Nam.

Ngày 16-10, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra lễ công bố Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026.

Chương trình được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQ Việt Nam), do Tổng công ty CP Bia–Rượu–Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) phối hợp Báo Đại Đoàn kết tổ chức.

Các đại biểu, đại diện ban chỉ đạo, ban tổ chức bấm nút khởi động Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026

Tiếp nối thành công mùa đầu tiên 2025, Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm nay tiếp tục được triển khai, gắn với những ưu tiên của đất nước trong giai đoạn mới, khi con người, tri thức và sức sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển.

Chương trình hướng đến việc tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân đang tạo nên thay đổi tích cực từ những hành động thiết thực, qua đó lan tỏa tinh thần cống hiến và khơi dậy khát vọng chung tay xây dựng tương lai Việt Nam.

Giải thưởng đề cao tinh thần Việt Nam được hun đúc từ ý chí bền bỉ, sự gắn kết cộng đồng, cùng tinh thần sáng tạo, ham học hỏi và sẵn sàng thích ứng, tìm tòi những hướng đi mới.

Trong năm 2026, giải thưởng sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận nhằm ghi nhận những đóng góp đến từ nhiều thế hệ và lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh những cá nhân đã có nhiều năm cống hiến và tạo dấu ấn tích cực trong cộng đồng, giải thưởng sẽ dành thêm không gian cho thế hệ trẻ và các sáng kiến mới, hình thức đóng góp mới trong nhiều lĩnh vực.

Đó có thể là những ứng dụng công nghệ, giải pháp mới trong nông nghiệp, những sáng tạo trong thiết kế, vật liệu, nghề thủ công truyền thống hay các lĩnh vực đang phát triển khác. Việc mở rộng phạm vi tôn vinh cho thấy những đóng góp ý nghĩa có thể đến từ mọi thế hệ, ngành nghề và từ nhiều cách tiếp cận sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương.

Thông qua sự phối hợp giữa SABECO và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Mặt trận tại 34 tỉnh thành trên cả nước sẽ đề cử, giới thiệu những cá nhân có đóng góp thiết thực tại địa phương.

Hoạt động đề cử sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, tập trung vào sáu lĩnh vực đóng góp trọng tâm gồm: “Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng”, “Giáo dục - đào tạo nghề”, “Phát triển cộng đồng”, “Khoa học - công nghệ vì cộng đồng”, “Phát triển bền vững môi trường” và “Văn hóa - nghệ thuật vì cộng đồng”.

Từ danh sách đề cử, 150 “người truyền lửa” sẽ được lựa chọn vào vòng bình chọn công khai, đưa những câu chuyện và đóng góp của họ đến với đông đảo công chúng trên cả nước.