“Chiến binh 4 chân” trổ tài, chinh phục thao trường nghiệp vụ

ANTD.VN - Sáng 22/9 tại Lâm Đồng, Vòng sơ khảo khu vực 3 - Hội thi Cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong CAND lần thứ 5 chính thức khai mạc, quy tụ 20 đoàn với hơn 60 cán bộ huấn luyện và 62 chó nghiệp vụ đến từ các tỉnh, thành phía Nam, miền Trung, Tây Nguyên và các trại giam. Trên thao trường, những “chiến binh 4 chân” gây ấn tượng với khả năng vượt chướng ngại vật, phát hiện ma túy, thuốc nổ và phối hợp cùng cán bộ huấn luyện trong các tình huống nghiệp vụ.