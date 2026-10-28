Cảnh sát Brazil điều tra nghi vấn ông Flavio Bolsonaro bỏ trốn sau thất bại bầu cử

ANTD.VN - Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro được cho là đã rời Brazil để tới Mỹ sau khi không chấp hành thời hạn giao nộp hộ chiếu theo yêu cầu của Tòa án Tối cao, trong khuôn khổ cuộc điều tra nghi rửa tiền.

Sau khi hết hạn nộp hộ chiếu vào sáng 27-10, Cảnh sát Liên bang Brazil đã chính thức mở cuộc điều tra về việc Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro bỏ trốn, khi hệ thống xuất nhập cảnh không ghi nhận bất kỳ dữ liệu xuất cảnh nào của ông.

Theo lệnh của Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes, ông Flavio Bolsonaro bị cấm xuất cảnh và buộc phải nộp lại hộ chiếu trong 24 giờ để phục vụ điều tra về cáo buộc rửa tiền liên quan đến mạng lưới cá cược trực tuyến.

Tuy nhiên, ông đã không chấp hành và hai hộ chiếu của ông đã bị hủy.

Cơ quan chức năng đang phối hợp với Argentina để xác minh nghi vấn ông đã dùng giấy tờ tùy thân vượt biên qua khu vực biên giới Foz do Iguacu và lên máy bay tư nhân tới Mỹ.

Các nguồn tin thân cận cho biết, ông Bolsonaro đã rời đất nước cùng vợ và hai con gái.

Một số nguồn tin nói ông đi qua Argentina trước khi lên đường tới bang Florida của Mỹ, song hành trình cụ thể chưa được xác nhận chính thức.

Cảnh sát Liên bang Brazil cho biết không có hồ sơ ghi nhận ông Bolsonaro rời khỏi đất nước qua cửa khẩu thông thường.

Nhà chức trách đang đề nghị phía Argentina xác minh liệu ông có nhập cảnh nước này hay không. Chính phủ Argentina cho biết chưa tìm thấy dữ liệu liên quan.

Trước đó, Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes yêu cầu ông Bolsonaro giao nộp các hộ chiếu trong vòng 24 giờ.

Lệnh được ban hành liên quan cuộc điều tra cáo buộc ông có quan hệ với một luật sư bị nghi tham gia đường dây rửa tiền. Ông Bolsonaro phủ nhận hành vi sai phạm và cho rằng vụ việc mang động cơ chính trị.

Ngày 26-10, ông Bolsonaro tuyên bố không có ý định rời Brazil, cam kết giao nộp hộ chiếu và bảo vệ mình trước các cáo buộc.

Tuy nhiên, ông đã không xuất hiện khi thời hạn kết thúc vào sáng hôm sau, khiến cảnh sát thu hồi hiệu lực hộ chiếu phổ thông và hộ chiếu ngoại giao của ông.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington cấp thị thực cho ông Bolsonaro và gia đình, nhưng không xác nhận ông đã tới Mỹ hay định xin tị nạn chính trị.

Theo một nguồn tin, ông Bolsonaro còn có quốc tịch Italy.

Ông Flavio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, vừa thất bại trước Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva trong vòng hai cuộc bầu cử ngày 25-10.

Đảng Tự do của ông đã công nhận kết quả, dù cá nhân ông ban đầu tuyên bố sẽ yêu cầu hủy kết quả vì cho rằng có bất thường nhưng chưa đưa ra bằng chứng.