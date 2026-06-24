Khoảnh khắc hiếm gặp: Mây ngũ sắc rực sáng trên đỉnh cơn dông

ANTD.VN - Mới đây người dân ở Thanh Hoá đã quay lại được cảnh áng mây ngũ sắc độc đáo xuất hiện. Theo đó, giữa nền trời chiều u ám, một áng mây ngũ sắc bất ngờ xuất hiện trên đỉnh khối mây dông khổng lồ, tạo nên khung cảnh đẹp kì ảo. Những dải màu xanh, hồng, vàng, tím óng ánh hiện lên trong ít phút rồi nhanh chóng tan biến. Theo các chuyên gia khí tượng, đây là hiện tượng mây ngũ sắc khá hiếm gặp, hình thành khi ánh sáng Mặt Trời tương tác với các hạt nước hoặc tinh thể băng siêu nhỏ trong mây. Việc ghi lại được khoảnh khắc này được xem là may mắn, bởi hiện tượng thường chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn.