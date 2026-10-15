Bài phát biểu của Bộ trưởng Saudi Arabia bị gián đoạn do cảnh báo tên lửa

ANTD.VN - Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nhân lực và Phát triển Xã hội Saudi Arabia, ông Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi, đã bị gián đoạn do cảnh báo tên lửa.

Bộ trưởng Bộ Nhân lực và Phát triển Xã hội Saudi Arabia, ông Ahmed bin Sulaiman Al Rajhi. Nguồn: RT

Đài RT của Nga ngày 14-10 đưa tin, sự việc xảy ra hôm 12-10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Riyadh, khi các cảnh báo tên lửa đồng loạt vang lên trên điện thoại của vị bộ trưởng và những người tham dự.

Thời điểm đó, Bộ trưởng Al Rajhi đang phát biểu tại một diễn đàn kinh tế tổ chức ở trung tâm hội nghị này, trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào vương quốc này leo thang. Không lâu sau khi bị gián đoạn, ông Al Rajhi bình tĩnh tiếp tục bài phát biểu của mình.

Sự gián đoạn này diễn ra sau 2 cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi nhắm vào Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh vào cuối tuần qua, khiến hơn 10 người thiệt mạng, trong đó có một số công dân nước ngoài.

Theo Al Jazeera, cư dân tại Thủ đô của Saudi Arabia cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vào tối 12-10. Quân đội Saudi Arabia cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn được ít nhất 1 tên lửa đạn đạo của Houthi nhắm vào Thủ đô Riyadh, cùng với 2 vật thể khác được phóng về phía thành phố Khamis Mushait ở phía Tây Nam.

Khói và lửa bốc lên từ sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh hôm 10-10. Ảnh: Mạng xã hội

Sau các cuộc tấn công trên, Cơ quan hàng không Saudi Arabia hôm 12-10 thông báo, Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến ngày 17-10.

Lực lượng Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công hôm 10-10. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Đài RT, ông Mohammed al-Bukhaiti, phát ngôn viên của nhóm này, mô tả cuộc tấn công là hành động trả đũa cho nhiều năm Saudi Arabia ném bom vào cơ sở hạ tầng dân sự tại Yemen.

Ông cảnh báo rằng lực lượng Houthi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia cho đến khi Riyadh chấm dứt sự can thiệp vào Yemen, dỡ bỏ phong tỏa và đồng ý đạt được một “nền hòa bình toàn diện và lâu dài”.