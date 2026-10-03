Tạp chí TIME vinh danh nữ Thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử Nhật Bản

ANTD.VN - Mới đây, tạp chí TIME của Mỹ đã công bố danh sách TIME100 Next 2026 nhằm tôn vinh 100 nhân vật trẻ tuổi và các ngôi sao đang lên có tầm ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực.

Bà Shoko Kawata, Thị trưởng thành phố Yawata. Nguồn: Japan Times

Danh sách năm nay bao gồm nhiều gương mặt nổi bật ở các hạng mục nghệ thuật, nhà đổi mới và nhà lãnh đạo trẻ. Trong số những nhân vật được tạp chí TIME vinh danh có bà Shoko Kawata, Thị trưởng thành phố Yawata thuộc tỉnh Kyoto (Nhật Bản). Năm 2023, bà Kawata trở thành nữ Thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử Nhật Bản lúc 33 tuổi khi được bầu làm Thị trưởng thành phố Yawata.

Tạp chí TIME cho biết một lần nữa bà Kawata đã tạo nên lịch sử trước đó trong năm nay với một quyết định tưởng chừng bình thường: nghỉ thai sản. Tạp chí chỉ ra rằng tuy Nhật Bản có chế độ nghỉ thai sản cho người lao động, nhưng các Thị trưởng do dân bầu lại không nằm trong phạm vi bảo vệ lao động đó, nên không có tiền lệ và bà Kawata đã tự tạo ra tiền lệ cho chính mình.

Tạp chí cho biết bà đã chuyển giao quyền điều hành cho Phó Thị trưởng trong 16 tuần, trong khi vẫn tiếp tục tham dự các buổi họp từ xa và tham gia vào các quyết định quan trọng.

TIME cho biết thêm, quyết định của bà Kawata đã vấp phải sự phản đối đáng kể, qua đó cho thấy rõ áp lực mà phụ nữ đi làm tại Nhật Bản vẫn đang phải đối mặt.

Thành phố Yawata cho biết, Thị trưởng Kawata đã sinh con gái đầu lòng vào ngày 15-9. Thành phố cho rằng bà Kawata là Thị trưởng đầu tiên tại Nhật Bản sinh con trong thời gian đương nhiệm.