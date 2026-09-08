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Phim truyền hình Kế hoạch CM12: Lệnh phán quyết của C4 dành cho bác sĩ Trần Vũ

ANTD.VN - Phim truyền hình “Kế hoạch CM12” do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất vừa chính thức lên sóng kênh ANTV - Truyền hình Công an nhân dân và kênh HTV7 - Truyền hình TP HCM. Phim “Kế hoạch CM12” là một chuyên án tiêu biểu về nghệ thuật đấu tranh phản gián chống lại tổ chức phản động lưu vong “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam” do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Chuyên án kéo dài trong suốt 8 năm (1980 - 1988) với địa bàn trải dài qua nhiều tỉnh miền Tây Nam Bộ, tập trung trong các năm 1981-1984, chủ yếu tại tỉnh Cà Mau. Không chỉ tái hiện một chuyên án lớn, bộ phim còn khắc họa bản lĩnh, trí tuệ, lòng quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ Công an nhân dân trong cuộc chiến bảo vệ bình yên Tổ quốc.v

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