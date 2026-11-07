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Bộ Công an chủ động hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, kiến tạo phát triển

TN

ANTD.VN - Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CAND đã đẩy mạnh xây dựng thể chế, tham mưu Quốc hội và Chính phủ ban hành 253 văn bản pháp luật. Nhờ đó, nhiều điểm nghẽn pháp lý trong quản lý đất đai, khoa học công nghệ và kinh tế được tháo gỡ; các thủ tục hành chính không cần thiết được cắt giảm mạnh mẽ, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tối đa quyền lợi người dân và doanh nghiệp.

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