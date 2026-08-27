Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thăm Trung tâm đào tạo bóng đá PVF - Bộ Công an

ANTD.VN - Sáng 27-8-2026, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã tới thăm, làm việc tại Trung tâm đào tạo bóng đá PVF - Bộ Công an và tham quan công trình Sân vận động PVF đang được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Đón Chủ tịch FIFA và đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an Thành phố, Chủ tịch CLB Bóng đá Công an Hà Nội, cùng đại diện các đơn vị liên quan...