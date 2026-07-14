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Bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiểm nghèo không cần giấy chuyển viện | ATV ngày 14/7/2026
P.V
14/07/2026 13:52
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ANTD.VN - Bản tin ATV của Báo An ninh Thủ đô ngày 14/7/2026.
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