Biểu cảm trái ngược của ông Trump và ông Tập Cận Bình khi oanh tạc cơ B-1 lướt qua

ANTD.VN - Ông Trump nhăn mặt trước tiếng gầm của 2 oanh tạc cơ B-1, trong khi ông Tập Cận Bình chỉ ngước nhìn theo máy bay trong lễ đón tại căn cứ Andrews.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump ngày 23/9 ra tận đường băng căn cứ liên hợp Andrews ở bang Maryland để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên.

Lễ đón được tổ chức với nhiều nghi thức trọng thể. Ban nhạc Không quân Mỹ trình tấu quốc ca 2 nước, 21 phát đại bác chào mừng, đội danh dự thực hiện nghi lễ và 6 tiêm kích F-16 cùng 6 tiêm kích F-22 tham gia màn bay chào mừng. Gần cuối buổi lễ, 2 oanh tạc cơ B-1 Lancer bay thấp qua căn cứ, tạo ra tiếng động cơ rất lớn.

Video ghi lại khoảnh khắc ông Trump đang giơ tay chào thì bất ngờ nhăn mặt, hơi khom người, nghiến răng và quay đầu nhìn theo những chiếc oanh tạc cơ. Sau đó, ông hạ tay và tiếp tục nghi lễ.

Trong khi đó, ông Tập đứng bên cạnh chỉ ngước mắt nhìn theo những chiếc oanh tạc cơ bay về phía bên phải. Biểu cảm của nhà lãnh đạo Trung Quốc gần như không thay đổi. Sau đó, ông Trump được ghi lại khi nói với ông Tập: "That was really loud", tức "Âm thanh đó quả thực rất lớn".

Oanh tạc cơ B-1B trong lễ đón tiếp ông Tập Cận Bình

Hình ảnh 2 nhà lãnh đạo phản ứng khác nhau trước tiếng động cơ nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Mỹ và Trung Quốc. SCMP cho biết khoảnh khắc này trở thành một trong những hình ảnh được chú ý nhất trong lễ đón ông Tập Cận Bình tại Andrews.

Việc Tổng thống Mỹ trực tiếp ra đường băng căn cứ Andrews đón một nguyên thủ nước ngoài là nghi thức hiếm thấy. Fox News cho biết ông Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên kể từ Tổng thống John F. Kennedy năm 1962 thực hiện nghi thức này tại Andrews, nếu không tính các Giáo hoàng. Năm 1962, Tổng thống Kennedy từng tới căn cứ để đón Thủ tướng Anh Harold Macmillan.

Lễ đón ông Tập Cận Bình lần này được Washington chuẩn bị ở quy mô lớn hơn, với sự xuất hiện đồng thời của tiêm kích F-16, tiêm kích F-22 và oanh tạc cơ B-1. Reuters cho biết việc ông Trump chủ động ra sân bay đón ông Tập Cận Bình là một động thái hiếm thấy trong nghi thức ngoại giao của Mỹ.