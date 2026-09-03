Lộ diện nút giao Vành đai 4 - Pháp Vân đa tầng, hiện đại

ANTD.VN -Nút giao giữa đường Vành đai 4 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang từng bước thành hình với những nhịp dầm đang được đưa lên hệ thống trụ cầu. Công trình được thiết kế theo dạng nút giao đa tầng, không tổ chức vòng xuyến hứa hẹn tạo thêm một đầu mối kết nối quan trọng, góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Hãy cùng xem video và những hình ảnh do An ninh Thủ đô ghi nhận tại đại công trường nút giao Vành đai 4 - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nơi những nhịp dầm đang từng bước đi vào phần kết cấu quan trọng nhất.