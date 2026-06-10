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Giá vé máy bay giảm, dù vào cao điểm hè | ATV ngày 10/6/2026
P.V
10/06/2026 12:00
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ANTD.VN - Bản tin ATV của Báo An ninh Thủ đô ngày 10/6/2026.
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