Đài Loan nhận tiêm kích F-16 hiện đại nhất thế giới

ANTD.VN - Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận 2 chiếc đầu tiên trong tổng số 66 tiêm kích F-16V Block 70 đặt mua từ Mỹ, sau nhiều lần trì hoãn.

Hai tiêm kích F-16V Block 70 đầu tiên của vùng lãnh thổ Đài Loan thuộc Trung Quốc, trưa 2/10 hạ cánh xuống căn cứ Chihhang ở huyện Đài Đông, hoàn tất hành trình từ Mỹ bay qua Hawaii và Guam. Đây là 2 chiếc đầu tiên trong lô 66 máy bay được Washington phê duyệt bán cho Đài Bắc năm 2019.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Wellington Koo cho biết hòn đảo sẽ tiếp nhận thêm nhiều tiêm kích trong thời gian tới. "Đương nhiên là chúng tôi sẽ không chỉ tiếp nhận hai chiếc này trong năm nay", ông nói, đồng thời cho biết một số máy bay khác đang được sản xuất và đã hoàn tất các bài kiểm tra cần thiết.

Chương trình mua 66 tiêm kích F-16V Block 70 có tổng trị giá khoảng 8 tỷ USD, tương đương 247,2 tỷ Đài tệ. Ban đầu, việc bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2023 và hoàn tất vào năm 2026, nhưng chương trình bị chậm do nhiều vấn đề kỹ thuật, thay đổi dây chuyền sản xuất và gián đoạn chuỗi cung ứng.

Tiêm kích F-16V hạ cánh xuống Đài Loan hôm 2/10.

Sau khi tiếp nhận đủ 66 chiếc máy bay chiến đấu mới, Đài Loan sẽ vận hành một trong những lực lượng F-16V lớn nhất thế giới. Hòn đảo hiện đã hoàn tất chương trình nâng cấp 139 tiêm kích F-16A/B lên chuẩn F-16V Block 20.

2 tiêm kích mới sẽ được triển khai tại căn cứ Chihhang, nơi trước đây chủ yếu phục vụ huấn luyện và từng là căn cứ của phi đội F-5E/F. Việc đưa F-16V Block 70 vào hoạt động sẽ giúp Đài Loan tăng cường năng lực phòng không ở khu vực phía đông hòn đảo.