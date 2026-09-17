Chiếm dụng ngõ làm chỗ để xe tiềm ẩn nguy cơ khi xảy ra cháy

ANTD.VN - Tình trạng người dân để xe máy, ô tô lấn chiếm lòng ngõ tại một số khu dân cư đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi xảy ra cháy, nổ. Những phương tiện đỗ dọc hai bên hoặc chắn ngang lối đi khiến không gian vốn chật hẹp càng bị thu hẹp, gây khó khăn cho việc di chuyển. Khi có hỏa hoạn, xe chữa cháy, xe cứu thương có thể không thể tiếp cận nhanh hiện trường do bị cản trở. Trong tình huống khẩn cấp, việc chậm tiếp cận có thể ảnh hưởng đến công tác cứu người và chữa cháy. Người dân cần chủ động sắp xếp phương tiện gọn gàng, không chiếm dụng lối đi chung, bảo đảm ngõ luôn thông thoáng để các lực lượng chức năng có thể tiếp cận khi cần thiết.