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Trực tiếp: Lễ bốc thăm Giải pickleball chào mừng 50 năm Báo An ninh Thủ đô

ANTĐ

ANTD.VN - Hôm nay, ngày 9-7-2026, ban tổ chức Giải Pickleball 50 năm Báo An ninh Thủ đô tiến hành bốc thăm, xác định các cặp đấu hấp dẫn của giải với sự góp mặt, tranh tài của 160 vận động viên trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Giải Pickleball 50 năm Báo An ninh Thủ đô do Báo An ninh Thủ đô phối hợp Công ty Cổ phần Truyền thông và giải trí Jin Pro Network tổ chức tại cụm sân Ballburn Pickleball (614 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, TP Hà Nội) trong ngày 10-7-2026.

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