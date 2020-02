[CLIP] Lại phát hiện đối tượng giấu ma túy chở theo trẻ nhỏ

ANTD.VN - Khi bị tổ công tác Y20/141 chặn dừng, người đàn ông ngồi sau xe máy đã bế em bé đi cùng tới để mong "bỏ qua" với lý do "con nhỏ bị ốm". Tuy nhiên, cảnh sát đã kiên quyết kiểm tra và phát hiện đối tượng cầm lái giấu 1 gói ma túy đựng 11 viên nén hồng và xanh trong người.

Chiều 31-1-2020, tổ công tác Y20/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Chu Văn Ngọc (Đội CSGT số 5, Phòng CSGT - CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại Dốc Lã - Yên Thường (huyện Gia Lâm).



Đến 14h30, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông chở theo 1 em bé (khoảng 4 tuổi) trên xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Linh (ngoài cùng, bên trái) đèo theo người bạn và một em bé

Tại khu vực chốt 141, người đàn ông ngồi sau chủ động bế em bé ra gặp cán bộ làm nhiệm vụ, đề nghị được "bỏ qua" để đi ngay, với lý do "con nhỏ bị ốm". Tuy nhiên, cán bộ của tổ Y20/141 nhanh chóng xác định em bé hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị bệnh. Cảnh sát đã yêu cầu kiểm tra hành chính đối với cả người cầm lái và người đàn ông ngồi sau.

Trong quá trình kiểm tra, tổ Y20/141 phát hiện đối tượng cầm lái giấu một gói nilon trong chiếc túi da màu đen ở ngực áo. Trong túi nilon có 9 viên nén hình tròn, màu hồng, cùng 2 viên nén tròn màu xanh. Tất cả viên nén đều có chữ "WY".

Đối tượng Linh tỏ ra quanh co lúc mới bị phát hiện hành vi tàng trữ ma túy

Ban đầu, đối tượng nói trên tỏ ra quanh co, nói "không biết" đó là gì, và do "người ta" nhờ cầm hộ. Tuy nhiên, qua quá trình đấu tranh tại chỗ, người này đã phải thừa nhận các viên nén là ma túy tổng hợp dạng "ngựa", do anh ta mua về để sử dụng. Danh tính của đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Linh (SN 1993, trú tại Đội 7, xã Liêm Hải, huyện Trực Linh, tỉnh Nam Định). Người đàn ông đi cùng Linh và bế theo trẻ nhỏ là Đinh Q (SN 1976, trú tại quận Long Biên, Hà Nội). Q được xác định có quan hệ xã hội với Linh.

Thiếu tá Chu Văn Ngọc cho biết: "Khi bị chặn dừng để kiểm tra, các đối tượng đã lập tức xin xỏ bỏ qua, đưa trẻ nhỏ ra hòng gây sức ép và nói dối tổ công tác. Tuy nhiên, chúng tôi đã nắm bắt những yếu tố bất thường và kiên quyết làm rõ, từ đó phát hiện ra gói ma túy trong người đối tượng cầm lái".

Sau khi làm rõ, tổ Y20/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAX Yên Thường để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 7-1-2020, tại ngã tư Kim Ngưu - Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng), tổ công tác Y24/141 đã phát hiện một người đàn ông đi xe máy Wave (đèo theo một em bé khoảng 2 tuổi) có hành vi tàng trữ gần 10gr ma túy đá. Đối tượng này cũng lấy lý do đi cùng con nhỏ hòng xin bỏ qua lúc đầu, song không thoát.