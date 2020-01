Cảnh sát 141 bắt đối tượng giấu ma túy, chở theo trẻ nhỏ

Chiều 17-1-2020, tổ công tác Y24/141 CATP Hà Nội do Đại úy Tạ Xuân Hậu (Đội CSGT số 14, Phòng CSGT - CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Kim Ngưu - Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng).



Đến 14h30, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe máy Wave (đèo theo một em bé khoảng 2 tuổi) có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Lúc bị dừng xe, đối tượng liên tục đề nghị cảnh sát bỏ qua, với lý do "đang đi cùng con nhỏ". Tuy nhiên, cán bộ của tổ Y24/141 kiên quyết yêu cầu đối tượng chấp hành.

Đối tượng mang theo con nhỏ khi giấu 2 gói ma túy đá trong người

Tại khu vực chốt 141, cảnh sát phát hiện người đàn ông trên giấu 2 gói ma túy khá lớn, đựng các tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng thừa nhận đó là ma túy đá.

Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Trần Trọng Trung (SN 1974, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng). Người này có 4 tiền án, 2 tiền sự, với các tội liên quan tới hành vi trộm cắp, cướp, đánh bạc... Bản thân Trung nghiện ma túy nặng. Em bé mà đối tượng này đưa đi cùng được xác định là con của anh ta.

Hai gói ma túy đá có khối lượng gần 10gr được phát hiện trên người đối tượng

Điều đáng nói là dù bị cảnh sát phát hiện hành vi giấu ma túy, Trần Trọng Trung vẫn tỏ ra thiếu thành khẩn. Đối tượng trình bày đang "tự cai nghiện", và đã ngừng dùng ma túy được... 2-3 hôm (?!). Về 2 gói ma túy đá mang theo, Trung nói là "nhặt được ở đường" (?!).

Kết quả giám định sau đó cho thấy, 2 gói nilon phát hiện trên người Trung đều chứa ma túy đá, với tổng khối lượng là 9,686 gr.

Dưới đây là video diễn biến sự việc:

Đại úy Tạ Xuân Hậu cho biết: "Khi làm nhiệm vụ, chúng tôi luôn giữ tinh thần chủ động và quan sát kỹ mọi diễn biến trên đường. Lúc chặn dừng đối tượng, người này lấy lý do đang đi cùng con nhỏ, có đội mũ bảo hiểm đầy đủ nên xin đi. Song, tổ Y24 đã kiên quyết đưa người và phương tiện vào chốt để kiểm tra. Do đã có nhiều tiền án, tiền sự nên Trung tỏ ra rất quanh co, đưa ra những lý lẽ khó chấp nhận".



Sau khi đấu tranh, tổ Y24/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP sở tại để tiếp tục điều tra, làm rõ.