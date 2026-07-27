Z Flip 8 với loạt tính năng đúng chất "sống ảo" cùng Gen Z

ANTD.VN -Sự xuất hiện của Samsung Galaxy Z Flip 8 mang đến hàng loạt nâng cấp nhiếp ảnh so với các dòng điện thoại Samsung trước đây. Thiết bị tạo sức hút thông qua các tính năng thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm "sống ảo". Nhằm tìm hiểu rõ hơn những cải tiến trên, nội dung dưới đây sẽ phân tích chi tiết.

Những tính năng selfie trên Z Flip 8 có gì hot?

Nhằm chọn ra thiết bị đáp ứng tốt cho nhu cầu chụp ảnh cũng như thói quen "sống ảo" hằng ngày, hãy cùng điểm qua những tính năng selfie nổi bật ngay sau đây:

Flip Shot và Cover Screen Mirror (Mirror view)

Tính năng Flip Shot trên Samsung Galaxy Z Flip 8 cho phép người dùng cá nhân hóa màn hình ngoài Flex Window. Tính năng này giúp hỗ trợ bạn tạo ra những bức ảnh selfie qua gương độc đáo và giàu tính biểu đạt hơn.

Cả hai tính năng này đều hỗ trợ tốt cho nhu cầu chụp ảnh.

Ngoài ra, tính năng Cover Screen Mirror (Mirror view) biến màn hình ngoài của điện thoại Samsung này thành một khu vực xem trước hoạt động như một chiếc gương. Công dụng chính của nó là giúp bạn dễ dàng xem qua được diện mạo bản thân và căn chỉnh khung hình chuẩn xác trước khi bấm máy chụp.

ProVisual Engine và AI Bokeh

Công cụ ProVisual Engine trên Samsung Galaxy Z Flip 8 hỗ trợ xử lý chi tiết gương mặt theo hướng tự nhiên hơn. Sự cải tiến này giúp giảm thiểu tình trạng làm nét thái quá, đồng thời tinh chỉnh màu da chân thực dưới nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Chế độ chụp AI Bokeh trên mẫu điện thoại Samsung này được phát triển thông qua việc học hỏi nguồn dữ liệu hình ảnh từ các máy ảnh chuyên nghiệp DSLR. Quá trình này nhằm phân tách chủ thể và hậu cảnh một cách chính xác, mang lại chiều sâu cho bức ảnh.

Chụp ảnh bằng cử chỉ tay và thu phóng tự động

Tính năng Chụp ảnh bằng Cử chỉ tay trên Samsung Galaxy Z Flip 8 cho phép bạn chụp từ xa một cách tiện lợi thông qua các chuyển động tay. Chức năng hiện đại này hỗ trợ bạn nhanh chóng lưu giữ các khung hình ấn tượng mà không cần phải sử dụng đến phím bấm vật lý thông thường.

Những tính năng này mang lại sự tiện lợi khi chụp ảnh selfie.

Tính năng Thu phóng tự động trên chiếc điện thoại Samsung này sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để nhận diện chủ thể một cách chuẩn xác. Từ đó, hệ thống sẽ tự động phóng to hoặc thu nhỏ nhằm mang lại bố cục tối ưu, đặc biệt hữu ích cho những bức ảnh selfie nhóm đông người.

Camera selfie Z Flip 8 phù hợp với ai?

Với cách bố trí camera và màn hình ngoài thông minh, Samsung Galaxy Z Flip 8 là lựa chọn tuyệt vời cho những người dùng thường xuyên tự quay chụp cá nhân. Thiết kế ấn tượng này sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát toàn bộ khung hình để có thể tự tin sáng tạo nội dung ở bất cứ nơi đâu.

Đồng thời, kiểu dáng gập nhỏ gọn của chiếc điện thoại Samsung này giúp thiết bị trở thành người bạn đồng hành lý tưởng để bạn mang theo mỗi ngày. Nhờ đó, bạn có thể thoải mái sử dụng thiết bị để vừa chụp ảnh vừa quay video ngắn mà không cần phải mang theo bất kỳ phụ kiện hỗ trợ nào.

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