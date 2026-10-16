Yêu cầu đăng kiểm tăng cường kiểm tra với xe khách, xe tải trên 7 tấn

ANTD.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao chất lượng trong hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị đăng kiểm phải duy trì cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, thiết bị kiểm tra, dụng cụ hỗ trợ kiểm tra hoạt động ổn định, chính xác và đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác kiểm định theo quy định.

Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, dụng cụ kiểm tra; kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định theo quy định, không sử dụng các thiết bị, dụng cụ không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật hoặc có sai lệch ảnh hưởng đến kết quả kiểm định.

Rà soát, hoàn thiện bổ sung các quy trình nội bộ của cơ sở đăng kiểm để thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm tra theo quy định về kiểm định, chứng nhận cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và niêm yết công khai tại các vị trí dễ quan sát để người dân, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu, tìm hiểu và thực hiện.

Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đăng kiểm

Thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục kiểm định các hạng mục kiểm tra và phương pháp kiểm tra theo quy định; không bỏ bớt công đoạn, bỏ sót hạng mục hoặc rút ngắn thao tác kiểm tra. Đăng kiểm viên phải kiểm tra, đánh giá theo tình trạng kỹ thuật thực tế của phương tiện, đối chiếu đúng yêu cầu kỹ thuật và mức độ khiếm khuyết, hư hỏng quy định;

Đồng thời tăng cường kiểm tra với xe ô tô chở người trên 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), nhất là xe khách đường dài, xe khách giường nằm, xe tải trên 7 tấn.

Quán triệt toàn thể đăng kiểm viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công đoạn, trình tự, nội dung kiểm định theo quy định đối với từng loại phương tiện. Phân công đăng kiểm viên phù hợp với yêu cầu công việc; bảo đảm các điều kiện về nhân lực, thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ kiểm định.

Lãnh đạo các đơn vị đăng kiểm phải chịu trách nhiệm về việc tổ chức hoạt động kiểm định tại đơn vị; xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện vi phạm của đăng kiểm viên.