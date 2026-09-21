Xử phạt trường hợp sử dụng thiết bị bay không người lái

ANTD.VN - Công an xã Tiến Thắng, Hà Nội cho biết đã tổ chức mời làm việc với anh N.H.S, sinh năm 1993, trú tại xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội để làm rõ hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái tại khu vực cấm bay.

Công an xã Tiến Thắng làm việc với trường hợp vi phạm

Quá trình làm việc xác định khoảng 18h6 phút ngày 12/9/2026, tại nhà riêng thôn Mỹ Lộc, xã Tiến Thắng anh N.H.S đã điều khiển 1 flycam bay lên không trung để chụp ảnh. Quá trình làm việc anh N.H.S thừa nhận hành vi vi phạm. Công an xã đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.H.S theo quy định của Pháp luật.

​Công an xã Tiến Thắng khuyến cáo người dân trên địa bàn: Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ/TTg, ngày 10 tháng 6 năm 2020 “quy định thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ”. Căn cứ các nội dung quy định tại Điều 3, Điều 4, Quyết định 18 quy định “khu vực cấm bay; khu vực hạn chế bay”; căn cứ thông báo, trao đổi của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền đã xác định: “hiện nay toàn bộ địa bàn xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội nằm trong khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay” (phần lớn nằm trong khu vực cấm bay), do đó các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), các thiết bị điều khiển từ xa (Drone) và các phương tiện bay siêu nhẹ… và các hành vi chiếu tia laser, đèn có công suất lớn, thả đèn trời, diều, bóng bay… trong vùng cấm bay, vùng hạn chế bay đều là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn hàng không và đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

​​Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an ninh, an toàn hàng không; không vì sự tò mò, vui chơi hoặc lợi ích cá nhân mà thực hiện hành vi có thể đe dọa an toàn chuyến bay.