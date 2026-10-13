Xử phạt một số doanh nghiệp truyền hình trả tiền vi phạm

Tăng cường giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

Căn cứ kết quả giám sát và các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền với tổng số tiền phạt là 3 tỉ 140 triệu đồng, gồm: truyền hình Onlive Tv; truyền hình MangoPlus; truyền hình Fpt Play; truyền hình Tv360; truyền hình MyTv và truyền hình Htvc.

Kết quả giám sát cho thấy, các vi phạm chủ yếu tập trung vào một số nhóm hành vi chính, bao gồm: không đăng ký/không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định (4/6 doanh nghiệp); quy định điều khoản không được phép quy định trong hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung theo quy định (3/6 doanh nghiệp);

Không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp và bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định (3/6 doanh nghiệp); không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện một trong các hành vi quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 18 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (3/6 doanh nghiệp).

Ngoài ra, một số vi phạm trách nhiệm xây dựng công cụ hoặc thực hiện các biện pháp bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi giao dịch từ xa với người tiêu dùng, hay cung cấp thông tin không đầy đủ cho người tiêu dùng các thông tin theo quy định khi thực hiện giao dịch từ xa theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, có doanh nghiệp không xây dựng, ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương để bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác của người tiêu dùng dễ bị tổn thương, hay không thực hiện đúng quy định về cỡ chữ tối thiểu trong trường hợp giao kết bằng văn bản với người tiêu dùng.

Cùng việc xử phạt vi phạm hành chính, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt hành vi vi phạm, rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các nội dung, chính sách, quy trình có liên quan nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan để doanh nghiệp tuân thủ.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, hiện tại, các tồn tại và các nội dung được yêu cầu đã được doanh nghiệp rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện khắc phục.

Trong bối cảnh thị trường truyền hình trả tiền ngày càng phát triển đa dạng với nhiều loại hình dịch vụ được cung cấp cho người tiêu dùng như truyền hình cáp, truyền hình trên mạng internet (OTT TV), nội dung theo yêu cầu (VOD) trên các website và nền tảng, kết quả giám sát có ý nghĩa quan trọng trong việc kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm gắn với yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những bất cập trong chính sách, điều khoản giao dịch và cơ chế vận hành. Qua đó, công tác này đồng thời góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả phòng ngừa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong lĩnh vực truyền hình trả tiền.