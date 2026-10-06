Xử phạt 50 triệu đồng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khi giấy phép đã hết hiệu lực

ANTD.VN - Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Nga Sơn- Thanh Hóa bị phạt 50 triệu đồng vì doanh nghiệp vẫn hoạt động khi giấy phép đã hết hiệu lực.

Lực lượng QLTT kiểm tra doanh nghiệp xăng dầu

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu, Đội Quản lý thị trường số 10 đã tiến hành thẩm tra, xác minh và xử lý vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn được phân công quản lý.

Qua công tác thẩm tra, xác minh, Đội QLTT số 10 xác định một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có hành vi kinh doanh xăng dầu khi giấy phép kinh doanh xăng dầu được cấp đã hết hiệu lực.

Trên cơ sở kết quả xác minh cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/9/2026, Đội QLTT số 10 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp về hành vi “Kinh doanh xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh xăng dầu được cấp đã hết hiệu lực”.

Đội trưởng Đội QLTT số 10 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp với số tiền 50 triệu đồng.