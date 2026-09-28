Xử phạt 25 triệu đồng tài xế lùi xe tải làm hư hỏng cần chắn đường sắt

ANTD.VN - Ngày 28/9/2026, Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt 25 triệu đồng đối với tài xế xe tải về hành vi lùi xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, làm hư hỏng cần chắn tại đường ngang thuộc khu ga Văn Điển - Thường Tín, địa bàn xã Ngọc Hồi.

Trước đó, ngày 12/9/2026, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội nhận được thông báo của Công ty Cổ phần Tín hiệu đường sắt về việc khoảng 12h cùng ngày, xe ô tô tải biển kiểm soát 29E-687.xx lùi xe tại đường ngang đúng thời điểm cần chắn tự động đang hạ, dẫn đến làm hư hỏng cần chắn.

Nơi xảy ra vụ việc

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 14 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định người điều khiển phương tiện là V.N.Q. (sinh năm 1983, trú tại Hà Nội) và mời đến trụ sở đơn vị để làm việc.

Tại cơ quan Công an, lái xe V.N.Q. đã xác nhận hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 14 đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt lái xe 22,5 triệu đồng về hành vi điều khiển xe cơ giới đường bộ làm hư hỏng cần chắn, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng và buộc khắc phục hư hỏng; đồng thời xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi lùi xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt.

Phòng Cảnh sát giao thông cho biết từ ngày 1/9 đến 27/9/2026, đơn vị đã xử lý 455 trường hợp vi phạm liên quan đến an toàn giao thông đường sắt, phạt tiền 298,45 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 4 trường hợp với các lỗi vi phạm chủ yếu là dừng đỗ xe trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt, vượt rào chắn, cần chắn, vượt đèn đỏ tại đường ngang, lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 1 trường hợp vi phạm được phát hiện qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phạt 5 triệu đồng; 2 trường hợp được xác minh, xử lý từ hình ảnh do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp, với các hành vi vượt cần chắn, làm hư hỏng cần chắn, tổng số tiền phạt 83 triệu đồng.

CSGT Hà Nội phối hợp ngành đường sắt kiểm tra an toàn tại khu vực đường ngang.

Qua vụ việc trên, Phòng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi đến các đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu, tín hiệu cảnh báo, cần chắn. Khi cần chắn đang hạ hoặc đã đóng, người điều khiển phương tiện phải dừng lại đúng vị trí quy định, tuyệt đối không cố tình di chuyển qua đường ngang.

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tại đường ngang, đồng thời phối hợp với các đơn vị đường sắt trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, hình ảnh để kịp thời xác minh, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố.