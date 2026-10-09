Xử lý tài xế “độ” cả chùm đèn xe tải, chở vật liệu rơi vãi trên đường

ANTD.VN - Trong đêm 8-10, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra, xử lý nhiều xe tải lắp thêm đèn chiếu sáng, sử dụng còi hơi trái quy định và để vật liệu xây dựng rơi vãi xuống đường.

Đêm 8-10, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội tuần tra, kiểm soát tại khu vực nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, phường Khương Đình, tập trung kiểm tra các xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông ban đêm, có dấu hiệu lắp thêm đèn chiếu sáng, sử dụng còi hơi trái quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện được lắp thêm đèn LED, đèn bi cầu và các thiết bị chiếu sáng có cường độ lớn. Ánh sáng từ những thiết bị này có thể gây chói mắt, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện đi ngược chiều.

CSGT kiểm tra, xử lý loạt xe tải độ đèn, còi

Điển hình, tài xế N.V.M (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe tải lắp thêm hai dải đèn LED, tạo chùm sáng tỏa rộng xung quanh. Làm việc với tổ công tác, tài xế M. cho biết bản thân chỉ được giao lái xe, còn hệ thống đèn LED do chủ phương tiện lắp thêm để phục vụ việc di chuyển khi trời có sương mù.

Một trường hợp khác, xe tải do anh N.V.H (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển được lắp thêm cả chùm đèn chiếu sáng phía trước. Tài xế giải thích, phương tiện thường xuyên đi qua những đoạn đường tối nên việc lắp thêm đèn nhằm bảo đảm đủ ánh sáng quan sát.

Việc lắp đặt, sử dụng đèn còi trái quy định gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và làm ô nhiễm tiếng ồn

Theo lực lượng CSGT, việc tự ý lắp đặt, sử dụng đèn chiếu sáng không đúng quy định có thể khiến người đi đường bị lóa mắt, hạn chế khả năng quan sát và khó xử lý các tình huống bất ngờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tổ công tác đã giải thích các quy định liên quan và lập biên bản đối với những trường hợp vi phạm.

Lực lượng chức năng cũng kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng còi hơi không đúng quy định. Hành vi này có thể khiến người tham gia giao thông giật mình, phản ứng đột ngột, đồng thời gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nhất là tại khu vực đông dân cư.

Dàn còi hơi được lắp trên nóc xe tải

Trong quá trình tuần tra tại khu vực có các công trường xây dựng, tổ công tác còn phát hiện xe tải có dấu hiệu để vật liệu xây dựng rơi vãi xuống mặt đường, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải vật liệu xây dựng

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026, hành vi làm rơi vãi vật liệu xây dựng xuống đường có thể bị xử phạt 3 triệu đồng; hành vi lắp thêm đèn chiếu sáng trái quy định bị xử phạt 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe; hành vi sử dụng còi tại đoạn đường qua khu dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động bị xử phạt 900.000 đồng.

Các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản, xử lý theo quy định

Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, các chủ phương tiện, lái xe cần chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông; không tự ý thay đổi kết cấu, lắp thêm thiết bị chiếu sáng, còi trái quy định. Đối với xe chở vật liệu xây dựng, cần che chắn, gia cố hàng hóa đúng quy cách, không để vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị.