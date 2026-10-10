Xử lý nhanh đám cháy nhà tạm

ANTD.VN - Ngày 10-10, UBND phường Hoàng Mai (Hà Nội) thông tin về việc kịp thời dập tắt đám cháy nhà tạm trên địa bàn. Đáng chú ý, sự việc xảy ra đúng thời điểm đơn vị đang triển khai phương án diễn tập PCCC và CNCH tại tổ dân phố số 10, phường Hoàng Mai.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận hiện trường xử lý đám cháy

Cụ thể, vào khoảng 12h05 phút ngày 9-10, xảy ra vụ cháy tại căn nhà tạm số 62, Tổ dân phố số 28, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai đã kịp thời có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp tổ chức xử lý đám cháy.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo UBND phường, lực lượng tại chỗ, lực lượng an ninh cơ sở và dân phòng phối hợp triển khai các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế, hỗ trợ công tác chữa cháy, bảo đảm an ninh, trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 12 và khu vực 9 triển khai đội hình dập tắt đám cháy sau 10 phút.

Sau khoảng 10p lực lượng cứu hoả đã dập tắt đám cháy

Thông tin ban đầu, diện tích cháy là căn nhà tạm khoảng 40m2, nằm sâu trong ngõ. Đám cháy không gây thiệt hại về người. Vụ việc xảy ra ngay sau hoạt động thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư, một lần nữa cho thấy nguy cơ cháy, nổ luôn tiềm ẩn và yêu cầu phải duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó tại mọi thời điểm.

Từ hoạt động tuyên truyền, thực tập phương án tại Tổ dân phố số 10 và vụ cháy xảy ra tại ngõ 218 Lĩnh Nam, .

Đối với địa bàn nằm sâu trong ngõ nhỏ, việc tiếp cận hiện trường và triển khai phương tiện chữa cháy đòi hỏi lực lượng chuyên nghiệp phải chủ động đánh giá tình hình, lựa chọn phương án tiếp cận phù hợp, nhanh chóng tổ chức đội hình chữa cháy và phối hợp chặt chẽ với lực lượng tại chỗ. Sự chủ động trong triển khai nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp, kết hợp với sự chỉ đạo kịp thời của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ của các lực lượng tại chỗ, đã góp phần nâng cao hiệu quả xử lý tình huống.