Xóa sổ quảng cáo bẩn: Bóc dỡ tại chỗ, truy phạt tận nguồn

ANTD.VN - Những tờ rơi bám chặt bằng keo dính, tấm băng rôn treo vắt vẻo trên cây xanh lần lượt được tháo dỡ. Việc làm sạch hiện trường mới là bước đầu. Lực lượng công an đang tập hợp toàn bộ số điện thoại in trên rác quảng cáo để xác minh và xử phạt tận gốc...

Công an phường Chương Mỹ bóc rác quảng cáo, xử lý số điện thoại vi phạm

9h sáng, tại ngõ 51/6 đường Đồng Dâu (Chương Mỹ, Hà Nội), tổ công tác của CAP Chương Mỹ (Hà Nội) cùng lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở cặm cụi bóc mép tờ rơi dán chặt trên cửa cuốn của một hộ kinh doanh . Gốc cây lớn ngay sát đó có tấm băng rôn đỏ chót in dòng chữ "Bán nhà hoặc cho thuê" kèm hai số điện thoại lớn . Một cán bộ dùng dao nhỏ tỉ mẩn cắt đứt dây thép buộc nẹp gỗ, tháo dỡ tấm quảng cáo xuống .

Vài phút sau, lúc 9h48, tại số 71 phố Đoàn Kết, lực lượng Công an cùng Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tiếp tục xử lý những chiếc cột điện bám đặc giấy rảo vặt . Lớp nọ đè lớp kia. Có tờ rơi dán bằng băng dính xốp hoặc keo 502 từ tháng này qua năm khác. Cạo lớp ngoài lớp trong vẫn rệu rã dính chặt vào nắp hộp công tơ điện. Lực lượng chức năng phải dùng dao trổ cạo từng mảng giấy vụn .

Với những vị trí trên cao, công việc nhọc nhằn hơn. Tại ngõ 1 Yên Phúc Giang Lẻ lúc 10h02, người dán trộm đã treo biển quảng cáo tít trên sát đường dây điện chằng chịt . Nhóm công tác dùng một cây sào tre dài khều móc, giật xuống để đảm bảo an toàn lưới điện và làm sạch điểm mù thị giác cho góc phố .

Hoạt động bóc xóa sáng nay là bước đi cụ thể thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Giải quyết 5 điểm nghẽn của UBND thành phố Hà Nội. Bộ mặt đô thị tại các điểm trung tâm, ngõ xóm không thể biến thành bảng tin miễn phí.

Tuy nhiên, cạo từng vệt keo dính tốn hàng giờ đồng hồ, trong khi hành vi bôi bẩn chỉ mất vài giây. Việc bóc dỡ tại chỗ chưa đủ sức răn đe. Tổ công tác đã chụp ảnh, ghi nhận và tập hợp tất cả các số điện thoại in trên những tờ rơi, băng rôn thu giữ được. Cơ quan chức năng sẽ xác minh chủ thuê bao.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị gọi điện răn đe, yêu cầu khắc phục hậu quả và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.

Công an phường khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhận dán thuê, treo biển quảng cáo sai quy định lên công trình công cộng. Các hộ kinh doanh cần lựa chọn phương thức quảng bá hợp pháp. Phố xá chỉ thực sự sạch đẹp khi những bàn tay cầm keo dán lén lút lúc nửa đêm bị chặn đứng hoàn toàn.