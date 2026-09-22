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Xe tập lái không được đi trên cao tốc phân kỳ đầu tư và làn 1 cao tốc

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Ngân Tuyền

ANTD.VN -Giáo viên cho học viên tập lái trên những tuyến đường được ghi trong giấy phép xe tập lái; không cho học viên thực hành trên cao tốc phân kỳ đầu tư và làn xe số 1 trên cao tốc.

Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và cơ sở đào tạo lái xe tiếp tục tăng cường chất lượng đào tạo lái xe trên đường.

Theo đó, các cơ sở phải chỉ đạo giáo viên cho học viên tập lái trên những tuyến đường được ghi trong giấy phép xe tập lái; không cho học viên thực hành trên cao tốc phân kỳ đầu tư và làn xe số 1 trên cao tốc.

Các đơn vị cũng phải thực hiện nghiêm việc bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra xe tập lái; không sử dụng xe không bảo đảm điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để đào tạo.

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Xe tập lái bị cấm đi làn 1 cao tốc và đi vào những tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ

Theo Bộ Xây dựng, đây không phải quy định mới được ban hành sau văn bản vừa nêu, mà đã có trong Nghị định 94/2026, có hiệu lực từ 1/7/2026, quy định về đào tạo và sát hạch lái xe.

Tại mẫu giấy phép xe tập lái kèm nghị định, phạm vi được phép tập lái loại trừ các tuyến đường hạn chế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, cao tốc phân kỳ đầu tư và làn xe số 1 trên cao tốc, tức làn sát dải phân cách giữa.

Quy định này khác với Nghị định 160/2025, có hiệu lực từ 1/1/2025 đến 1/7/2026. Nghị định cũ chỉ quy định xe tập lái được phép hoạt động trên các tuyến đường, trừ những tuyến bị hạn chế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy từ 1/7/2026, xe tập lái không được cho học viên thực hành trên cao tốc phân kỳ đầu tư và làn xe số 1 trên cao tốc.

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