'Xe tăng bay' Su-25 Nga ‘hồi sinh’ với vai trò phóng UAV Geran-5

ANTD.VN - Nga được cho là đang khai thác cường kích Su-25SM làm phương tiện phóng UAV Geran-5, qua đó đưa loại máy bay này trở lại cuộc chiến theo một phương thức khác.

Sự phổ biến của tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) như Stinger của Mỹ, Igla của Liên Xô cùng các hệ thống phòng không lục quân cơ động như 9K35 Strela-10 và Stormer HVM của Anh khiến máy bay cường kích Su-25 Nga gặp nhiều rủi ro khi thực hiện nhiệm vụ chi viện hỏa lực trực tiếp.

Với nhiệm vụ sử dụng pháo, rocket và bom rơi tự do, máy bay cường kích Su-25 dễ trở thành mục tiêu của mạng lưới phòng không dày đặc. Trong bối cảnh đó, Nga được cho là chuyển sang khai thác Su-25SM3 làm phương tiện phóng UAV tấn công cảm tử Geran-5.

UAV Geran-5 được thiết kế để lấp khoảng trống giữa UAV tấn công và tên lửa hành trình tầm xa. Các nhà phân tích quốc phòng Israel, ông Yair Ramati và ông Tal Inbar, nhận định loại UAV này kết hợp khả năng tấn công chính xác, chi phí thấp và khả năng sản xuất hàng loạt.

Khác các biến thể Geran-1, Geran-2, Geran-3 và Geran-4 sử dụng cấu hình cánh tam giác, UAV Geran-5 có thiết kế khí động học mới, tập trung vào tốc độ và tầm bay. UAV này có thể được phóng từ mặt đất bằng tên lửa đẩy nhiên liệu rắn hoặc từ máy bay cường kích Su-25SM3.

Cường kích Su-25SM3

Mỗi máy bay cường kích Su-25SM3 có thể mang 2 UAV Geran-5 dưới cánh. Cách triển khai này giúp máy bay thực hiện nhiệm vụ phóng UAV từ khu vực an toàn thay vì trực tiếp tiếp cận trận địa phòng không.

Việc sử dụng động cơ phản lực giúp rút ngắn thời gian bay, qua đó thu hẹp khoảng thời gian phòng không Ukraine có thể phát hiện và đánh chặn. Khi được phóng từ trên không, UAV Geran-5 cũng không phải tiêu hao nhiên liệu cho giai đoạn cất cánh và lấy độ cao, giúp tầm hoạt động tăng thêm 100 km.

Sự kết hợp giữa máy bay cường kích Su-25SM3 và UAV Geran-5 vì vậy tạo thêm phương thức triển khai hỏa lực tầm xa cho Nga, đồng thời tận dụng số lượng lớn máy bay, phi công và nhân viên kỹ thuật hiện có.