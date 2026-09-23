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Xe ô tô Trung Quốc mở rộng thị phần tại Việt Nam

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Hà Linh

ANTD.VN - Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 44.335 chiếc ô tô từ Trung Quốc với trị giá 1,57 tỷ USD, tăng mạnh 45,89% về lượng và 58,78% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

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Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam tăng mạnh

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã chi hơn 3,9 tỷ USD để nhập khẩu 168.033 chiếc ô tô nguyên chiếc, tăng 22,03% về lượng và tăng 29,53% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Đơn giá nhập khẩu bình quân 8 tháng đạt 23.239 USD/chiếc, tăng 6,15% so với cùng kỳ.

Về thị trường nhập khẩu, ASEAN tiếp tục là thị trường cung cấp ô tô nguyên chiếc lớn nhất cho Việt Nam, chiếm tỷ trọng 68,31% tổng lượng xe nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2026, đạt 114.777 chiếc với trị giá 1,93 tỷ USD, tăng 15,60% về lượng và 15,72% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Đơn giá nhập khẩu bình quân từ ASEAN đạt 16.853 USD/chiếc, gần như giữ nguyên (chỉ tăng nhẹ 0,11%).

Thị trường Trung Quốc vươn lên trở thành nguồn cung lớn thứ hai về lượng và dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kim ngạch. Trong 8 tháng, Việt Nam nhập khẩu 44.335 chiếc ô tô từ Trung Quốc với trị giá 1,57 tỷ USD, tăng mạnh 45,89% về lượng và 58,78% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, nâng thị phần xe Trung Quốc tại Việt Nam lên mức 26,38%, tăng đáng kể so với 22,07% của 8 tháng năm 2025.

Đơn giá nhập khẩu bình quân một chiếc xe từ Trung Quốc đạt 35.353 USD/chiếc, tăng 8,83%.

Đáng chú ý, nhập khẩu ô tô từ Ấn Độ tăng cao đột biến 29.650% về lượng và 9.245,4% về trị giá, từ mức chỉ vài xe trong cùng kỳ năm 2025 đã tăng lên 595 chiếc trong 8 tháng đầu năm 2026, đạt trị giá 4,82 triệu USD.

Ngoài ra, thị trường Hoa Kỳ, EU… cũng tăng trưởng ấn tượng.

Về giá nhập khẩu, bình quân ô tô nguyên chiếc về Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 23.239 USD/chiếc, tăng 6,15% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, các thị trường ở Bắc Mỹ và Châu Âu có đơn giá nhập khẩu cao nhất. Ấn Độ là thị trường có đơn giá thấp nhất với bình quân 8.098 USD/chiếc.

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Từ khóa:

#nhập khẩu ô tô #ô tô Trung Quốc

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