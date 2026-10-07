Xe buýt bị cấm lưu thông qua cầu Thăng Long giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc

ANTD.VN -Từ ngày 9/10, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phương án phân luồng, điều tiết giao thông qua cầu Thăng Long. Theo đó, xe buýt bị cấm qua cầu Thăng Long trong khung giờ cao điểm.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông mới trên cầu Thăng Long, áp dụng từ ngày 9/10.

Theo đó, để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2), Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông cụ thể như sau.

Điều chỉnh thời gian cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5h00 - 22h00 hàng ngày, từ ngày 9/10/2026 đến 10/11/2026.

Cấm các loại xe ô tô trong giờ cao điểm đi từ đường gom Bắc cầu Thăng Long (đoạn trước cổng B Khu Công nghiệp Thăng Long) rẽ phải lên cầu Thăng Long.

Từ ngày 9/10, xe buýt cũng bị cấm lưu thông qua cầu Thăng Long trong khung giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc

Phân luồng các phương tiện ô tô từ đường gom, Đường 6 (đường Bắc Thăng Long - Vực Dê) muốn qua cầu Thăng Long theo hướng: Đường gom cầu Thăng Long/ Đường 6 - Đường Anh Dũng/ Đường B2 - đường Hoàng Sa – đường Võ Văn Kiệt – cầu Thăng Long.

Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm. Điều chỉnh luồng tuyến xe buýt qua cầu Nhật Tân để sang phía Bắc cầu Thăng Long.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển phụ, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng tại chỗ và từ xa phù hợp với nội dung điều chỉnh tổ chức giao thông theo Thông báo này;

Rà soát, bổ sung sơn kẻ vạch tim đường gom cầu Thăng Long; quán triệt, phổ biến đến toàn bộ lực lượng trực chốt, hướng dẫn các phương tiện nêu trên lưu thông an toàn.

Cùng với đó, theo dõi tình hình giao thông, kịp thời báo cáo Sở Xây dựng các bất cập để xem xét, điều chỉnh…