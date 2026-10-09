Xảy ra vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân nghiêm trọng tại Đan Mạch và Lầu Năm Góc

ANTD.VN - Chính phủ Đan Mạch cho biết các đối tượng không được phép đã truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của khoảng 8,8 triệu người đăng ký, trong đó có họ tên, số định danh cá nhân và nhiều dữ liệu khác.

Chính phủ Đan Mạch cho biết các đối tượng đã truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của khoảng 8,8 triệu người đăng ký. Ảnh: Cedarnews.net

Đan Mạch nhận định vụ rò rỉ dữ liệu này là “nghiêm trọng”. Theo Chính phủ Đan Mạch, vào ngày 2-10-2026, giới chức nước này phát hiện việc một số cá nhân trái phép đã lạm dụng đặc quyền tiếp cận của một công ty Đan Mạch để tìm kiếm thông tin trên cơ sở dữ liệu của chính phủ.

Đan Mạch có dân số khoảng 6 triệu người, nhưng cơ sở dữ liệu lại có hồ sơ của khoảng 11 triệu người, trong đó có những người đã qua đời hoặc ra nước ngoài. Chính phủ Đan Mạch cho biết, các đối tượng không được phép đã truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của khoảng 8,8 triệu người đăng ký. Con số này vượt quá dân số của Đan Mạch.

Theo truyền thông, những người đăng ký bảo vệ tên và địa chỉ không bị ảnh hưởng. Hiện các bên liên quan đang tiến hành điều tra kỹ lưỡng về cách vụ việc xảy ra, và phía cảnh sát cũng đang điều tra vụ việc.

Tại Đan Mạch, mã định danh do chính phủ cấp cho từng cá nhân được sử dụng ở các cơ quan chính phủ, ngân hàng, cơ sở y tế và nhiều cơ quan khác. Chính phủ nước này khuyến cáo người dân không nên tiết lộ mật khẩu, ngay cả khi đối phương biết tên, địa chỉ và số điện thoại.

Trong khi đó, tại Mỹ, CNN và nhiều hãng truyền thông khác đưa tin, một vụ rò rỉ dữ liệu ở Lầu Năm Góc đã khiến thông tin cá nhân của hơn 3 triệu quân nhân và cựu quân nhân bị tiết lộ.

Theo truyền thông, cơ sở dữ liệu nhân sự của Lầu Năm Góc bắt đầu bị truy cập trái phép từ tháng 10-2025, và kéo dài trong 9 tháng đến hết tháng 7-2026. Truyền thông dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, hiện chưa có bằng chứng về việc lạm dụng thông tin bị rò rỉ. Tuy nhiên, vụ việc này được cho là đã khiến nhiều chuyên gia về an ninh quốc gia bày tỏ lo ngại về phản gián.