Xây dựng “Trường học văn minh – Cộng đồng gắn kết”

ANTD.VN - Nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, UBND và Công an xã Đông Anh, Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai, xây dựng mô hình “Trường học văn minh – Cộng đồng gắn kết” trên địa bàn xã, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện, phát huy sức mạnh phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền, lực lượng Công an và cộng đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Sử - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Thị Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã; Trung tá Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng Công an xã Đông Anh, cùng đại diện các ban, ngành, các nhà trường, cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Việc xây dựng mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết” xuất phát từ yêu cầu tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa các lực lượng trong công tác chăm lo, bảo vệ và giáo dục học sinh. Trong đó, nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là môi trường hình thành nhân cách, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ.

Nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, UBND và Công an xã Đông Anh, Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai, xây dựng mô hình “Trường học văn minh – Cộng đồng gắn kết” trên địa bàn xã, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, thân thiện, phát huy sức mạnh phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền, lực lượng Công an và cộng đồng



Theo mô hình, chính quyền địa phương, lực lượng Công an, các nhà trường, gia đình và cộng đồng cùng tham gia, xác định rõ trách nhiệm trong từng nội dung công việc. Sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ sẽ góp phần chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh liên quan đến học sinh, từ đó có biện pháp trao đổi, hỗ trợ và giải quyết phù hợp ngay từ cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về những nội dung, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong xây dựng môi trường học đường văn minh, an toàn. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên trong nắm bắt tâm tư, tình cảm, những khó khăn của học sinh; tăng cường sự đồng hành của gia đình; đồng thời phát huy vai trò của lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa vi phạm và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực trường học.

Các đại biểu và toàn thể học sinh tham dự hội nghị

Việc xây dựng mô hình cũng hướng đến tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động giữa các lực lượng. Khi chính quyền, Công an, nhà trường, gia đình và cộng đồng cùng chung trách nhiệm, những nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường giáo dục sẽ được nhận diện sớm hơn, việc xử lý cũng chủ động, kịp thời hơn. Qua đó, từng bước hình thành môi trường để học sinh được học tập, rèn luyện trong điều kiện an toàn, lành mạnh và thân thiện.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã thống nhất các nội dung phối hợp và tổ chức ký kết triển khai mô hình. Đây là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở để các lực lượng cùng thực hiện những nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm với từng đơn vị, từng nhà trường, hướng tới hiệu quả thực chất và bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đặc biệt, thông qua mô hình, tinh thần trách nhiệm với thế hệ trẻ được lan tỏa từ nhà trường ra cộng đồng. Mỗi cán bộ, giáo viên, phụ huynh và người dân đều có thể trở thành một mắt xích trong việc xây dựng môi trường sống, học tập văn minh, an toàn; đồng thời góp phần giáo dục học sinh ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hóa và trách nhiệm với cộng đồng.

Việc triển khai mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết” trên địa bàn xã Đông Anh vì thế không chỉ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự tại trường học mà còn hướng tới xây dựng mỗi cơ sở giáo dục trở thành một điểm sáng về văn hóa, kỷ cương và sự gắn kết. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, mô hình góp phần tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, nơi nhà trường, gia đình và xã hội cùng đồng hành vì sự phát triển toàn diện của học sinh.