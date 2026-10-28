Xây dựng lực lượng Cảnh sát 113 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

ANTD.VN - Trước yêu cầu xử lý nhanh chóng, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, khả năng ứng dụng võ thuật, chiến thuật và sử dụng vũ khí cho lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu dành cho lực lượng cảnh sát 113 và Công an cấp xã. Đây là chương trình đầu tiên trên cả nước do Công an cấp tỉnh, thành phố tổ chức theo hướng tập huấn chuyên sâu cho lực lượng này, góp phần nâng cao khả năng chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở.