An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Multimedia

Xây dựng lực lượng Cảnh sát 113 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

TN

ANTD.VN - Trước yêu cầu xử lý nhanh chóng, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, việc nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, khả năng ứng dụng võ thuật, chiến thuật và sử dụng vũ khí cho lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu dành cho lực lượng cảnh sát 113 và Công an cấp xã. Đây là chương trình đầu tiên trên cả nước do Công an cấp tỉnh, thành phố tổ chức theo hướng tập huấn chuyên sâu cho lực lượng này, góp phần nâng cao khả năng chủ động xử lý tình huống ngay từ cơ sở.

Tin liên quan

Video khác

Xem theo ngày:
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng