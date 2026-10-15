ANTD.VN - Sáng 15-10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Những vấn đề lý luận và pháp lý trong xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp".

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, thời gian qua, công tác đánh giá, tổng kết hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã được Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và hệ thống Mặt trận ở các địa phương quan tâm triển khai, góp phần rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ và rút ra những kinh nghiệm thực tiễn.



Tuy nhiên, đến nay hệ thống Mặt trận vẫn chưa có hệ thống tiêu chí thống nhất để đánh giá, đo lường kết quả hoạt động. Việc đánh giá tại một số nơi còn thiên về định tính; các tiêu chí chưa thực sự đồng bộ, cụ thể, thiếu minh chứng và sản phẩm đầu ra để xác định rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên.

Hội thảo được tổ chức nhằm bàn giải pháp xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Những hạn chế này đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, bảo đảm tính khách quan, thực chất, đồng thời tạo cơ sở nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn đặt ra trong xây dựng hệ thống tiêu chí, hướng tới xây dựng hệ thống tiêu chí có tính khoa học, khả thi và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Nêu ý kiến tại Hội thảo, TS Lê Mậu Nhiệm - nguyên Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cho biết, vấn đề lớn nhất của nhiệm vụ khoa học này không nằm ở việc xây dựng một bảng tiêu chí thật nhiều mục, thật chi tiết, mà ở chỗ xác lập được một cách đánh giá đúng bản chất, có cơ sở khoa học, phù hợp pháp luật và giúp đổi mới công tác Mặt trận.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại hội thảo.

"Một hệ thống tiêu chí tốt phải trả lời được không chỉ câu hỏi Mặt trận đã làm bao nhiêu việc, mà quan trọng hơn là làm đúng việc gì, làm đến đâu, với chất lượng như thế nào và tạo ra chuyển biến gì đối với Nhân dân" - TS Lê Mậu Nhiệm cho hay.

TS Lê Mậu Nhiệm đề xuất cần hình thành một khung đánh giá có tính phổ quát, đồng thời phân biệt nội dung áp dụng giữa cấp tỉnh và cấp xã. Phần chung cần bám sát những chức năng hiến định như tập hợp, xây dựng đại đoàn kết; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hành dân chủ; giám sát, phản biện xã hội; hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động. Phần linh hoạt phản ánh nhiệm vụ trọng tâm, đặc điểm dân cư và điều kiện hoạt động từng cấp, địa bàn. Không nhất thiết quy định ngay một tỷ lệ điểm cứng đối với các giá trị khó định lượng khi chưa kiểm nghiệm bằng thực tiễn.

Bà Dương Thị Thủy - Phó Trưởng Ban Tổ chức, Kiểm tra Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp xã áp dụng thống nhất, dùng chung trong toàn quốc; tập trung nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi để đảm bảo chặt chẽ, tăng tính định lượng. Đồng thời, không quá chi tiết các nội dung để đảm bảo tính thích ứng theo sự điều chỉnh của các chủ trương, chính sách hoặc thay đổi của tình hình thực tiễn cũng như thuận tiện trong áp dụng đánh giá kết quả triển khai các văn bản mới.

Cũng theo bà Dương Thị Thủy, cần xây dựng và áp dụng tiêu chí điểm thưởng ở các nhóm nội dung thuộc hệ thống tiêu chí đánh giá. Các tiêu chí cần đảm bảo vừa bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, vừa phát huy, thúc đẩy sự sáng tạo, đổi mới và phù hợp với tình hình thực tiễn của Mặt trận các địa phương; Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, AI nội bộ phục vụ công tác đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, đánh giá thi đua, khen thưởng.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga khẳng định, các tham luận sẽ là tư liệu quan trọng để MTTQ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất những giải pháp thiết thực, mang tính đột phá, khả thi nhằm xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, góp phần xây dựng MTTQ Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của mình trong kỷ nguyên mới.