Xây dựng địa bàn đảm an ninh, an toàn, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

ANTD.VN - Sáng 29-9, Bộ Công an tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư 124 ngày 28-12-2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” giai đoạn 2021-2026. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố và công an cấp xã. Tại điểm cầu Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì hội nghị.

Huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả các cấp, các ngành, các địa phương đạt được trong thực hiện Thông tư số 124 thời gian qua.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị

Qua 5 năm triển khai, Thông tư 124 đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở. Việc thực hiện được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19; đất nước thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập, điều chỉnh đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham mưu của lực lượng công an nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc triển khai Thông tư 124 đã huy động được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ điều hành tham luận

Công an các địa phương đã chủ động phối hợp với các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các cấp, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

“Với vai trò là lực lượng nòng cốt, công an các địa phương đã chủ động, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí tại cơ sở. Qua đó, chất lượng, hiệu quả của các mô hình tại khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT ngày càng được nâng cao. Việc triển khai ngày càng đi vào thực chất, với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị và đặc thù cơ sở”, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá.

Tại hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe 10 ý kiến tham luận của các đơn vị, địa phương, tập trung trao đổi về kết quả, kinh nghiệm và những cách làm hiệu quả trong thực hiện Thông tư 124.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì điểm cầu CATP Hà Nội

Đổi mới tư duy, nhận thức và tổ chức thực hiện

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, đồng thời giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất những tư duy, nhận thức rất mới về bảo đảm ANTT, như quan điểm bảo đảm ANTT toàn diện, đặt ANTT xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước; lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển; tự chủ chiến lược về ANTT...

Bộ Chính trị, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh cũng đã ban hành các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện; trong đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình rõ ràng, cụ thể liên quan trực tiếp đến việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” với những yêu cầu rất cao.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất xuất sắc trong công tác tham mưu thực hiện Thông tư 124

“Do đó, đòi hỏi chúng ta cần có sự đổi mới cả về tư duy, nhận thức và tổ chức thực hiện để bảo đảm phù hợp, hiệu quả trong tình hình mới”, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu.

Trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao nhận thức về phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; xác định việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có ý nghĩa chiến lược, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hệ thống chính trị tham gia xây dựng phong trào thực chất, hiệu quả. Xây dựng cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời đối với các tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu duy trì xuất sắc tiêu chuẩn an toàn trong nhiều năm.

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Kết luận số 86 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 12 - Bộ Chính trị, đặc biệt tập trung xây dựng Công an cấp xã hiện đại vào năm 2027 và mô hình Công an cấp xã kiểu mẫu về ANTT giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp; ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong xây dựng khu dân cư, xã, phường, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, phù hợp với địa giới hành chính, không gian và mô hình phát triển mới.

Qua đó, góp phần nâng cao sự đồng thuận, huy động tối đa nguồn lực xã hội tham gia bảo đảm ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển đất nước và địa phương vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu tại hội nghị

Đồng chí Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu chú trọng tuyên truyền, đưa giáo dục pháp luật, văn hóa thượng tôn pháp luật, kỷ cương và bảo đảm ANTT trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong gia đình, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; gắn với xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Công an các đơn vị, địa phương làm tốt vai trò thường trực, đầu mối theo dõi, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện bảo đảm thực chất, hiệu quả”, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao khen thưởng cho 19 tập thể, 11 cá nhân, trong đó có 10 tập thể, 1 cá nhân ngoài lực lượng công an, đạt thành tích xuất sắc đột xuất trong tham mưu, tổ chức thực hiện Thông tư 124.

Tại Hà Nội, nhân dân và cán bộ phường Dương Nội và Trung tá Bùi Mạnh Huy, Phó trưởng Công an xã Hạ Bằng được trao khen thưởng đột xuất.