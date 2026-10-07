Xảy cháy cửa hàng sửa chữa xe máy, có người mắc kẹt bên trong

ANTD.VN - Khoảng 18h15 ngày 7-10, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại xã Thượng Phúc, đã lập tức điều điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 31 và số 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tới hiện trường.

Khu vực xảy ra hoả hoạn

Vào thời điểm lực lượng chức năng có mặt, khu vực cháy là cửa hàng sửa chữa xe máy đã đóng kín cửa bịt các lối ra vào, người dân dùng mọi biện pháp cứu hoả nhưng không hiệu quả.

Xác định vị trí cháy nằm giữa khu dân cứ khu vực Cầu Là, thôn Phúc Lộc, xã Thượng Phúc, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số và 31 và số 32 đã nhanh chóng triển khai các mũi dập lửa trực tiếp tại khu vực xảy cháy và chống cháy lan. Ngay khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng xác định có người mắc kẹt. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.