Xã Ứng Thiên đặt mục tiêu năm 2029 đạt chuẩn nông thôn mới

ANTD.VN - Với định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, sinh thái, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đời sống người dân, xã Ứng Thiên đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2029, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 130 triệu đồng/năm.

Chiều 22-7, UBND xã Ứng Thiên tổ chức hội nghị cho ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 26-6-2026 của Thành ủy Hà Nội về triển khai Kết luận số 219-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây được xác định là một trong những định hướng quan trọng để Ứng Thiên phát huy tiềm năng khu vực nông thôn, đồng thời tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Đến năm 2030, trong cơ cấu kinh tế của xã Ứng Thiên, tỷ trọng nông nghiệp còn 20%. Ảnh: HNM

Hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, đa giá trị

Theo dự thảo, xã Ứng Thiên xác định phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là nền tảng cho quá trình phát triển bền vững lâu dài. Trong đó, trọng tâm là xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, đa giá trị; hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học - công nghệ; đồng thời xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại, gắn với chuyển đổi số và quá trình đô thị hóa.

Mục tiêu được đặt ra khá cụ thể. Đến năm 2030, cơ cấu kinh tế của xã dự kiến chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ chiếm 40,7%, công nghiệp - xây dựng 39,3% và nông nghiệp còn khoảng 20%.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã phấn đấu giá trị sản xuất bình quân tăng 3,5%/năm, giá trị sản xuất đạt từ 432 triệu đồng/ha đất canh tác/năm. Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người được đặt mục tiêu đạt từ 130 triệu đồng/người/năm vào năm 2030.

Những con số này cho thấy định hướng phát triển của Ứng Thiên không chỉ dừng ở việc duy trì sản xuất nông nghiệp mà hướng tới nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất, giảm phụ thuộc vào phương thức sản xuất truyền thống và tạo thêm nhiều nguồn thu nhập cho người dân.

Không chỉ làm nông nghiệp, mà phải làm nông nghiệp có giá trị

Để đạt mục tiêu đề ra, Ứng Thiên sẽ tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái và từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô phù hợp.

Các vùng sản xuất tập trung, vùng lúa chất lượng cao, khu nuôi trồng thủy sản sẽ tiếp tục được quan tâm đầu tư. Cùng với đó là việc xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, tập trung vào những sản phẩm có thế mạnh của địa phương như gạo J02, rau củ quả và các sản phẩm chăn nuôi.

Đây được xem là hướng đi quan trọng để giải bài toán đầu ra cho nông sản. Thay vì sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và phụ thuộc nhiều vào thị trường, việc hình thành chuỗi liên kết sẽ giúp người dân nâng cao chất lượng sản phẩm, ổn định đầu ra, đồng thời tăng giá trị kinh tế trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Cùng với phát triển sản xuất, xã tiếp tục đẩy mạnh Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phấn đấu mỗi năm có thêm từ 2-3 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.

Điểm đáng chú ý là chuyển đổi số sẽ được đưa sâu hơn vào lĩnh vực “tam nông”. Công nghệ số được định hướng ứng dụng trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường. Qua đó, nông sản địa phương không chỉ được nâng cao chất lượng mà còn có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng bằng những phương thức hiện đại.

Mục tiêu lớn hơn là nâng chất lượng cuộc sống

Theo định hướng của xã Ứng Thiên, xây dựng nông thôn mới không chỉ là hoàn thiện hệ thống hạ tầng hay đạt các tiêu chí theo quy định. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một không gian sống tốt hơn, kinh tế phát triển hơn và người dân có điều kiện thụ hưởng thành quả phát triển.

Vì vậy, cùng với phát triển sản xuất, địa phương sẽ gắn xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng các dịch vụ thiết yếu. Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp và giữ gìn những giá trị văn hóa, bản sắc vốn có.

Trong lộ trình đó, mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2029 được xem là dấu mốc quan trọng. Đây không chỉ là đích đến về mặt tiêu chí mà còn là bước chuyển để Ứng Thiên tiếp tục nâng cao chất lượng phát triển trong những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 14-CTr/TU sẽ góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, đồng thời tạo động lực nâng cao đời sống nhân dân.

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Ứng Thiên trở thành một “miền quê đáng sống”, nơi kinh tế nông thôn phát triển, nông nghiệp có giá trị cao, người dân có thu nhập ổn định, cảnh quan và môi trường được quan tâm, đồng thời những giá trị văn hóa, bản sắc địa phương được gìn giữ và phát huy.

Từ nay đến năm 2029, chặng đường để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới còn nhiều nhiệm vụ phải triển khai. Nhưng với việc xác định rõ hướng đi, chỉ tiêu và những lĩnh vực trọng tâm, Ứng Thiên đang đặt nền móng cho một diện mạo nông thôn mới không chỉ “đạt chuẩn”, mà hướng tới văn minh, hiện đại, sinh thái và đáng sống.

* Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội