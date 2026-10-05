Xã ngoại thành quyết dọn sạch quảng cáo, rao vặt trái phép

ANTD.VN - Không chỉ dừng lại ở việc bóc gỡ bề nổi, chính quyền xã đã yêu cầu 11 trưởng thôn ký cam kết chịu trách nhiệm. Cùng với đó, lực lượng công an tiến hành truy xét các số điện thoại vi phạm nhằm xử lý dứt điểm tình trạng dán quảng cáo, rao vặt trái phép.

Lực lượng Công an, Quân sự và các tổ chức đoàn thể xã Đoài Phương (Hà Nội) phối hợp bóc gỡ quảng cáo trái phép và ký cam kết không để tái diễn vi phạm.

Ngày 5-10, UBND xã Đoài Phương (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị quán triệt và đồng loạt ra quân tổng rà soát, bóc xóa, tháo dỡ quảng cáo, rao vặt trái phép trên toàn địa bàn.

Tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép trên cột điện, tủ điện, tường công cộng, cây xanh... thời gian qua gây mất mỹ quan, ảnh hưởng cảnh quan môi trường và nếp sống văn minh. Lần này, xã Đoài Phương khẳng định quyết tâm. trả lại mỹ quan đô thị, làm thật, sạch thật, cuốn chiếu dứt điểm...

Ngay sau khi hội nghị triển khai kế hoạch vừa kết thúc, lực lượng Công an, dân quân, thanh niên và cựu chiến binh xã Đoài Phương lập tức tỏa xuống các ngõ xóm.

Dụng cụ mang theo là những chiếc xẻng nhỏ, dao cạo và nước. Từng lớp giấy quảng cáo cho vay nặng lãi, thông tắc bể phốt dán chồng chéo trên cột điện, tường bao được cán bộ chiến sĩ bóc gỡ cẩn thận. Phương châm được quán triệt từ đầu: Xử lý đến đâu, thu gom rác và làm sạch không gian ngay đến đó.

Đó là hình ảnh thực tế trong đợt ra quân tổng rà soát, xử lý vi phạm về quảng cáo, rao vặt trái phép đang được triển khai đồng loạt tại địa bàn xã Đoài Phương (Hà Nội). Động thái này nhằm thực hiện nghiêm túc Công văn chỉ đạo ngày 28/9/2026 của Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố.

Điểm khác biệt lớn nhất trong đợt ra quân lần này không nằm ở bề mặt phong trào, mà ở cơ chế gắn trách nhiệm. Tại hội nghị triển khai do Chủ tịch UBND xã chủ trì, đại diện lãnh đạo 11 thôn đã trực tiếp đặt bút ký cam kết với Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn của xã.

Nội dung cam kết nêu rõ yêu cầu tổng rà soát, bóc xóa triệt để và quan trọng nhất là phải duy trì giám sát thường xuyên, tuyệt đối không để rác quảng cáo tái xuất hiện trên địa bàn mình quản lý. Chính quyền cơ sở xác định rõ nguyên tắc làm việc: gắn trách nhiệm cụ thể với từng lực lượng và người đứng đầu.

Trong chiến dịch làm sạch địa bàn, Công an xã được giao nhiệm vụ nòng cốt. Lực lượng mỏng, địa bàn rộng, cán bộ chiến sĩ không chỉ tham gia bóc dỡ thủ công trên các tuyến phố mà còn tập trung vào khâu phòng ngừa, gỡ tận gốc rễ vấn đề. Cụ thể, lực lượng Công an tiến hành thu thập toàn bộ các số điện thoại in trên tờ rơi, biển quảng cáo vi phạm.

Từ những dữ liệu này, cơ quan chức năng sẽ xác minh phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lén lút treo, dán trái phép để lập hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh lực lượng vũ trang, mạng lưới cơ sở gồm Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cũng trực tiếp nhận quản lý các "Tuyến đường tự quản". Lực lượng này đóng vai trò như những tai mắt tại chỗ, tuần tra giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện những kẻ khả nghi thường hoạt động vào thời điểm đêm khuya hoặc rạng sáng.

Để duy trì thành quả lâu dài, chính quyền xã Đoài Phương yêu cầu từng hộ gia đình, hộ kinh doanh chủ động bảo vệ khu vực mặt tiền nhà mình. Người dân được khuyến khích sử dụng điện thoại ghi hình, cung cấp thông tin, biển số xe của các đối tượng vi phạm cho cơ quan chức năng.

Cuộc chiến với nạn quảng cáo bẩn chưa bao giờ dễ dàng và không thể giải quyết dứt điểm chỉ sau một ngày ra quân. Tuy nhiên, bằng việc siết chặt kỷ cương từ đội ngũ cán bộ, trưởng thôn và sự can thiệp truy vết mạnh tay từ lực lượng Công an, địa phương đang lấy lại không gian xanh – sạch – đẹp, thiết lập lại trật tự cảnh quan cho từng tuyến ngõ.