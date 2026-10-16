Wuling ra mắt 4 mẫu xe điện tại thị trường Việt, giá rẻ nhất gần 280 triệu đồng

ANTD.VN - Ngày 16/10, Wuling và TMT Group đã ra mắt dải sản phẩm mới, đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của Wuling tại Việt Nam với sự xuất hiện của Wuling Macaron, Wuling Mini EV Macaron, Wuling Bingo 2026 và Wuling Grango.

Trong đó, Wuling Mini EV Macaron và Wuling Darion đóng vai trò hai dòng sản phẩm trọng tâm.

Một trong những tâm điểm được Wuling và TMT kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả lớn ở thị trường Việt Nam là mẫu Wuling Mini EV Macaron, mẫu xe điện nhỏ gọn được phát triển để đáp ứng nhịp sống của người dùng đô thị.

Wuling Mini EV Macaron sở hữu thiết kế 5 cửa độc đáo, giúp hành khách ra vào hàng ghế sau thuận tiện hơn khi chở nhiều người.

Không gian nội thất linh hoạt giúp mở rộng khả năng sử dụng dù xe có kích thước nhỏ gọn. Ngàm ghế trẻ em ISOFIX cùng các trang bị an toàn thiết yếu cũng hướng Macaron đến nhóm gia đình trẻ cần một phương tiện thiết thực cho những hành trình thường nhật.

Mẫu Wuling Mini EV Macaron được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản, phiên bản 205 km là 279.000.000 đồng và bản 300 km là 339.000.000 đồng.

Dòng xe Wuling Mini EV Macaron dù nhỏ gọn nhưng có 5 cửa

Nếu Macaron tập trung vào khả năng thích ứng với nhịp sống đô thị, Wuling Darion mở rộng danh mục sản phẩm của thương hiệu sang nhu cầu của gia đình đông thành viên, gia đình đa thế hệ và khách hàng có nhu cầu đưa đón hành khách.

Darion là mẫu xe điện đa dụng 7 chỗ, sở hữu cấu hình ba hàng ghế 2-2-3 và không gian cabin rộng rãi. Đặc biệt, cửa trượt điện giúp hành khách ra vào xe thuận tiện hơn, nhất là trong không gian đỗ xe hạn chế hoặc khi trên xe có trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Wuling Darion là dòng xe điện 7 chỗ với cửa trượt điện ấn tượng. Giá bán từ 769-839 triệu đồng

Darion được giới thiệu với hai phiên bản có phạm vi di chuyển 450 km và 500 km, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng hơn bên cạnh lợi thế về hiệu quả vận hành của một mẫu xe thuần điện. Trong đó, phiên bản Darion Eco 450 km giá 769.000.000 đồng; phiên bản Darion Luxury 500 km giá 839.000.000 VNĐ.

Ông Bùi Quốc Công, Phó Chủ tịch HĐQT TMT Group chia sẻ, việc ra mắt đồng thời bốn dòng xe Wuling Macaron, Wuling Darion, Wuling Bingo và Wuling Grango đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng phong phú của khách hàng.

Trên nền tảng hợp tác giữa hai bên, cùng hệ thống phân phối, dịch vụ và hạ tầng sạc đang được mở rộng, TMT Group kỳ vọng đưa những sản phẩm ô tô điện thiết thực, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người Việt đến gần hơn với đông đảo khách hàng.

Dòng xe Wuling Bingo có giá 469-499 triệu đồng

Lãnh đạo TMT cho hay, việc mở rộng danh mục sản phẩm song hành cùng hệ sinh thái hỗ trợ người dùng là nền tảng để Wuling và TMT Group củng cố sự hiện diện dài hạn tại Việt Nam, đồng hành cùng quá trình chuyển dịch sang phương tiện xanh bằng những giải pháp thiết thực và phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.

Bên cạnh Wuling Macaron và Wuling Darion, sự xuất hiện của Wuling Bingo và Wuling Grango mở rộng dải sản phẩm Wuling, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị và sử dụng của gia đình.

Wuling Bingo 2026 là mẫu hatchback điện 5 chỗ dành cho người dùng thành thị, với phạm vi hoạt động từ 333-410 km, pin LFP và khả năng sạc nhanh CCS2. Bingo có thiết kế trẻ trung cùng các trang bị như camera 360 độ, hai màn hình 10,25 inch và hệ thống kiểm soát hành trình.

Wuling Bingo được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản, có giá bán khuyến nghị với Wuling Bingo Base phiên bản 333 km là 409.000.000 đồng; Wuling Bingo Plus phiên bản 333 km là 469.000.000 đồng và Wuling Bingo Max phiên bản 410 km là 499.000.000 đồng.

Ở phân khúc xe đa dụng, Wuling Grango là mẫu MPV điện 7 chỗ hướng đến khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, đặc biệt là hoạt động đưa đón hành khách và vận tải công nghệ.

Wuling Grango được giới thiệu tại Việt Nam với mức giá niêm yết phiên bản 300 km đồng 519.000.000 đồng.

Theo đại diện TMT, những khách hàng đặt cọc tiên phong, ưu đãi trong tháng 10 ngoài được giảm tiền mặt trực tiếp vào sản phẩm còn được tặng sạc cầm tay và 1 trụ sạc AC CCS2 công suất 7 kW.