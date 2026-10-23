Woltemade tỏa sáng, Juventus thoát thua trong gang tấc

ANTD.VN - Tâm điểm của trận đấu giữa Juventus gặp Rennes tại Europa League nằm ở một cái tên duy nhất: Nick Woltemade. Tiền đạo người Đức tỏa sáng để cứu Juventus khỏi cảnh thua trận ngay trên sân nhà.

Hai đội trình diễn một lối chơi khoáng đạt, giàu cảm xúc ở những phút đầu trận. Phút thứ 5, đội chủ nhà vượt lên dẫn trước khi Woltemade có đường chọc khe đầy tinh tế cho Zeki Celik sút tung lưới đối phương.

Đội khách Rennes cũng không chịu kém cạnh, khi Al - Tamaari dứt điểm cận thành quân bình tỉ số 1-1. Trận đấu diễn ra với nhịp độ tương đối nhanh, rất nhiều cơ hội đã được hai bên tạo ra xuyên suốt hiệp 1.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 40, khi Douglas Luiz để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Dia nhẹ nhàng đánh lừa thủ thành Vicario để điền tên mình lên bảng điện tử.

Một trong những điểm nhấn của trận đấu đó là nhịp độ rất cao và những pha tấn công đầy thanh thoát của cầu thủ đôi bên. Về phía đội chủ nhà, Woltemade và Koopmeiners mang đến sự hiệu quả cho mỗi đợt tấn công, khi 2 cầu thủ này đóng vai trò những điểm luân chuyển, đánh chặn cũng như điều phối bóng.

Ở phía bên kia, Al - Tamaari và Dia sẵn sàng trừng phạt những sai lầm dù là nhỏ nhất của đối thủ. Chính những điều đó khiến cho cặp đấu này trở nên hấp dẫn, kể cả với các khán giả trung lập.

Hai đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn (Ảnh: Getty Images)

Ngay khi hiệp hai mới bắt đầu, Rennes đã có lời cảnh báo đầu tiên gửi đội chủ nhà. Xuất phát từ đường chọc khe của đồng đội, Al - Tamaari thực hiện động tác giả đánh lừa thủ môn Vicario, và nếu như không phải do tiền đạo người Jordan thiếu sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh, Juventus hoàn toàn đã có thể nhận thêm bàn thua nữa. Tốc độ cũng như sự khéo léo của anh là chìa khóa để đội khách có thể khiến hàng thủ của Juventus trở nên lóng ngóng và bị động trước mỗi pha tấn công của Rennes.

Moussa Al - Tamaari là hạt nhân quan trọng trong lối chơi của Rennes (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, khi thế trận đang diễn ra như cách đại diện nước Pháp mong muốn, hậu vệ của Rennes lại để bóng chạm tay sau một pha tranh chấp lộn xộn trong vòng cấm. Tận dụng thành công quả đá phạt đền, Woltemade đưa trận đấu trở về vạch xuất phát, đồng thời khẳng định ngày thi đấu chói sáng của bản thân mình. Tiền đạo người Đức với những bước chạy không biết mệt mỏi, lao vào tranh chấp, tì đè, làm tường, dứt điểm và phân phối bóng tại các điểm nóng trên sân. Lối chơi của tiền đạo này ngày hôm nay dễ khiến người hâm mộ liên tưởng tới Harry Kane.

Tâm điểm của trận đấu gọi tên Nick Woltemade (Ảnh: Getty Images)

Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến 2 đội tập trung bảo toàn tỉ số 2-2, thay vì tấn công dồn dập như trước. Điểm nhấn duy nhất có lẽ là pha ghi bàn bị từ chối của Jhon Lucumi do lỗi việt vị.