Washington DC và Virginia kiện ngăn xây 'Khải hoàn môn' cao 76m của ông Trump

ANTD.VN - Chính quyền Thủ đô Washington D.C và bang Virginia đã cùng khởi kiện nhằm ngăn kế hoạch xây dựng một Khải hoàn môn khổng lồ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng công trình chưa được Quốc hội phê chuẩn và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông, môi trường cùng cảnh quan lịch sử.

Mô hình cổng vòm chiến thắng do Tổng thống Donald Trump đề xuất được trưng bày tại Hội chợ Quốc gia Mỹ trên Quảng trường Quốc gia, Washington, ngày 27-6-2026

Đơn kiện được nộp lên tòa án liên bang ngày 31-10, cho rằng dự án này “vi phạm pháp luật rõ ràng” và yêu cầu tòa ban hành lệnh ngăn chặn tạm thời trước khi việc xây dựng bắt đầu.

Chính quyền Tổng thống Trump cho biết công trình có thể khởi công sớm nhất vào ngày 5-11 nếu nhận được những phê duyệt cuối cùng.

Theo thiết kế được công bố, công trình sẽ được xây dựng tại Memorial Circle, khu vực nằm giữa Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington và Nghĩa trang Quốc gia Arlington thuộc bang Virginia.

Khải hoàn môn dự kiến cao khoảng 76m, tương đương tòa nhà 12 tầng và cao hơn Tượng Nữ thần Tự do khoảng 30m nếu đo từ chân tượng tới ngọn đuốc.

Công trình được lấy cảm hứng từ Khải Hoàn Môn ở Paris, với tượng Nữ thần Tự do bằng đồng có cánh, nâng ngọn lửa vĩnh cửu.

Bên trong dự kiến có hai tầng lửng, đài quan sát, văn phòng, không gian phục vụ các chương trình công cộng và trung tâm chỉ huy phòng cháy.

Washington D.C. và Virginia cho rằng dự án chưa nhận được sự cho phép cần thiết của Quốc hội, đồng thời có thể vi phạm quy định giới hạn chiều cao công trình tại Thủ đô.

Theo đơn kiện, chiều cao đề xuất 76m vượt xa giới hạn khoảng 40m được áp dụng tại nhiều khu vực của Washington.

Hai địa phương cũng cảnh báo quá trình xây dựng kéo dài khoảng 3 năm sẽ gây ùn tắc trên tuyến giao thông quan trọng nối Washington với Virginia, hạn chế hoạt động của xe cấp cứu và làm phát sinh ô nhiễm, bao gồm dòng nước thải chảy vào sông Potomac.

Chính quyền Tổng thống Trump bảo vệ dự án với lập luận đây sẽ là một biểu tượng quốc gia đồng thời có thể phục vụ nhiệm vụ an ninh.

Ông Trump từng nói công trình có khả năng hỗ trợ triển khai UAV, thiết bị giám sát và các lực lượng bảo vệ Thủ đô.

Tuy nhiên, những chức năng quân sự này không xuất hiện trong hồ sơ thiết kế cuối cùng được công khai.

Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan đang xem xét yêu cầu tạm dừng dự án. Bà đã yêu cầu chính quyền thông báo cho tòa trước ít nhất 48 giờ nếu có bất kỳ hoạt động xây dựng nào được tiến hành.