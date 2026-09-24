ANTD.VN - Tối 24/9/2026, trong không khí rộn ràng của Tết Trung thu năm 2026, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Chương trình “Vui hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Đến dự và chủ trì Chương trình có Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung đoàn, Ban Phụ nữ, Ban Thanh niên và đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng các cháu thiếu nhi là con CBCS trong đơn vị.

Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại chương trình

Trao quà cho các cháu thiếu nhi

Tại Chương trình “Vui hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương”, các cháu thiếu nhi đã tự mình tạo nên một mùa Trung thu của riêng mình khi được tham gia cuộc thi vẽ mặt nạ, làm đèn ông sao và tham gia nhiều hoạt động phong phú,

Chương trình “Vui hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” năm 2026

Tại Chương trình “Vui hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương”, các cháu thiếu nhi đã tự mình tạo nên một mùa Trung thu của riêng mình khi được tham gia cuộc thi vẽ mặt nạ, làm đèn ông sao và tham gia nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như thưởng thức các gian hàng ẩm thực, múa lân, rước đèn, phá cỗ, chơi trò chơi, giao lưu văn nghệ với các tiết mục đặc sắc.

Dịp Trung thu năm nay, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tặng 2016 phần quà cho các cháu là con cán bộ, chiến sĩ dưới 14 tuổi, đặc biệt trao tặng 26 phần quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt và các cháu trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh, thể hiện tinh thần sẻ chia, chăm lo chu đáo cho con em cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại Chương trình, Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều nhấn mạnh: “Các cháu thiếu nhi chính là niềm vui, niềm tự hào và cũng là tương lai của mỗi gia đình, của đơn vị và của đất nước. Các cháu hãy luôn nhớ rằng phía sau mình có gia đình yêu thương, có thầy cô tận tình dạy dỗ, có bạn bè đồng hành và có cả những người cô, người chú trong đại gia đình Bộ Tư lệnh luôn quan tâm, dành cho các cháu những điều tốt đẹp. Hôm nay, các cháu được tự tay làm một chiếc đèn ông sao. Bác mong rằng từ chiếc đèn nhỏ ấy, mỗi cháu sẽ thắp lên cho mình một ước mơ lớn cho tương lai của mình.

Chương trình “Vui hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” năm 2026 đã thành công tốt đẹp, góp phần động viên, khích lệ tinh thần, tiếp thêm niềm vui cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, tạo động lực để các cháu chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là những mầm non tương lai của đất nước.