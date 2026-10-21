Vùi dập Barca 4-2, PSG phô diễn sức mạnh tuyệt đối ở Champions League

ANTD.VN - Barca hai lần gỡ hòa nhưng vẫn phải nhận thất bại 2-4 trước PSG tại vòng phân hạng Champions League 2026/27. Bằng sức mạnh hủy diệt, nhà ĐKVĐ vẫn cho thấy ức mạnh tuyệt đối ở đấu trường C1 châu Âu.

Rạng sáng 21-10, cuộc đối đầu giữa PSG và Barca trên sân Công viên các Hoàng tử diễn ra đúng với kỳ vọng về một trận cầu giàu tốc độ và bàn thắng. Ngay phút thứ 2, Khvicha Kvaratskhelia đã đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành đội khách.

Ở chiều ngược lại, Barca gặp không ít khó khăn trong việc tổ chức lối chơi. Trước sức ép liên tục từ PSG, đội khách chưa thể triển khai bóng theo cách quen thuộc và thường xuyên phải chống đỡ những đợt lên bóng có tốc độ cao.

Barca (áo cam) nỗ lực nhưng vẫn trắng tay trước chủ nhà PSG (Ảnh: Getty Images)

Đáng tiếc cho PSG, khi đang tạo ra thế trận thuận lợi, đội bóng Pháp phải chịu tổn thất khi Ousmane Dembele, chủ nhân Quả bóng Vàng 2025, dính chấn thương và rời sân nhường chỗ cho Ferran Torres.

Dù vậy, sự vắng mặt của Dembele không khiến sức ép từ PSG suy giảm đáng kể khi hệ thống đội chủ nhà vẫn vận hành trơn tru.

Khoảnh khắc Vitinha định đoạt trận đấu (Ảnh: Dave Winter/Shutterstock)

Phút 38, từ một tình huống Barca triển khai bóng không tốt với đường chuyền lỗi của Lamine Yamal, PSG tận dụng cơ hội tổ chức tấn công. Desire Doue tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc thấp, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, Barca cho thấy quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ. Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 55, khi Xavi Espart, trong trận ra mắt Champions League, có pha bứt tốc ấn tượng trước khi ghi bàn quân bình tỉ số 1-1.

Bàn thắng đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và mở ra thế giằng co hấp dẫn. Tuy nhiên, PSG cũng liên tiếp gặp những vấn đề về nhân sự khi Kvaratskhelia và Marquinhos dính chấn thương. Những tổn thất này ít nhiều ảnh hưởng đến đội chủ nhà, nhưng không làm thay đổi khả năng tạo đột biến của họ.

Phút 72, từ quả phạt góc, Lucas Hernandez bật cao đánh đầu, đưa PSG vượt lên dẫn 2-1. Dẫu vậy, đội khách chưa chịu đầu hàng. Phút 79, Lamine Yamal thể hiện phẩm chất của một ngôi sao tấn công hàng đầu bằng pha thoát xuống và dứt điểm ở góc hẹp, đánh bại thủ môn PSG gỡ 2-2.

PSG vẫn trình diễn sức mạnh áp đáo ở mọi đấu trường (Ảnh: AP)

Nhưng rồi, chỉ trong 5 phút cuối trận, PSG đã khẳng định đẳng cấp của đội bóng 2 năm liền vô địch Champions League. Phút 81, Vitinha tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đưa PSG vượt lên dẫn 3-2. Đến phút 86, Fabian Ruiz ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2, khép lại màn rượt đuổi tỉ số đầy hấp dẫn tại Công viên các Hoàng tử.

Chiến thắng này giúp PSG tiếp tục dẫn đầu vòng phân hạng Champions League 2026/27 với thành tích toàn thắng (9 điểm). Đội bóng Pháp đang cho thấy sức mạnh đáng gờm trong hành trình lập hat-trick vô địch C1 liên tiếp.

Ở những kết quả đáng chú ý còn lại, AS Roma hạ Slovan 4-0, Liverpool vượt qua Villarreal 4-3, Napoli hạ Bodo/Glimt với tỉ số tương tự trong khi Man City đè bẹp AEK 5-1.