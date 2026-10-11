Vũ điệu ánh sáng trên mặt nước Hồ Tây mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), cùng với điểm bắn pháo hoa ở Hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm), hồ Văn Quán (phường Hà Đông), không gian mặt nước Hồ Tây (phường Tây Hồ) thơ mộng đã trở thành tâm điểm chú ý khi khoác lên mình "vũ điệu ánh sáng" ngoạn mục đỉnh cao. Màn trình diễn pháo hoa quy mô hoành tráng kéo dài 15 phút không chỉ thắp sáng bầu trời đêm Hà Nội mà còn gây bất ngờ lớn cho hàng vạn người dân và du khách bởi hiệu ứng pháo nổ nước lần đầu tiên xuất hiện tại Thủ đô. Được đồng hành và tài trợ toàn bộ bởi Tập đoàn Sun Group, đại tiệc pháo hoa nghệ thuật tại khu vực phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ) kết hợp hoàn hảo giữa gần 2.000 quả pháo tầm cao, hàng trăm giàn hỏa thuật rực rỡ và công nghệ trình diễn hiện đại.