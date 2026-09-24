Vụ cháy trong đêm tại xã Sơn Đồng: đảm bảo an toàn 4 nhà xưởng liền kề

ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, khoảng 21h06 ngày 23/9/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại cụm nhà kho, xưởng rộng hơn 2.000m² (trên tổng diện tích khu đất khoảng 6.700m²) ven đường Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn xã Sơn Đồng...

Nhận định đám cháy diễn biến phức tạp, bùng phát lớn và có nguy cơ cao cháy lan sang các kho xưởng liền kề, Công an Thành phố đã khẩn trương điều động gần 100 CBCS thuộc các Đội Chữa cháy & CNCH khu vực 2, 15, 16, 17, 23, 29 cùng 22 phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Lực lượng chức năng xuyên đêm dập lửa

Tại hiện trường, chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, giấy, nilon... tỏa nhiệt rất cao và sinh ra nhiều khói khí độc. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp cùng lực lượng tại chỗ huy động máy xúc, máy ủi phá dỡ tường, mái tôn để mở đường tiếp cận, kết hợp triển khai đồng bộ nhiều hướng chữa cháy.

Khu vực xảy cháy diện tích trên 2.000 m2

Đến 23h10 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 00h30 ngày 24-9, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ an toàn 4 nhà xưởng liền kề, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ cháy lan ra các công trình lân cận.

Vụ cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.