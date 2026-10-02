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VssID bổ sung 2 giấy tờ an sinh xã hội điện tử tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

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An Nhiên

ANTD.VN - VssID vừa được bổ sung mẫu sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế điện tử, giúp người tham gia dễ dàng theo dõi quá trình đóng, hưởng và các thông tin về quyền lợi bảo hiểm ngay trên môi trường số.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ứng dụng VssID tiếp tục được nâng cấp với 2 loại giấy tờ an sinh xã hội điện tử mới, góp phần số hóa các thủ tục, giấy tờ liên quan đến an sinh xã hội, đồng thời mang lại thêm tiện ích cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình sử dụng dịch.

Cụ thể, từ ngày 20/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa các phần mềm nghiệp vụ được nâng cấp vào vận hành. Trong đợt cập nhật này, ứng dụng VssID được bổ sung thêm chức năng liên quan đến sổ bảo hiểm xã hội điện tử và thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chi tiết xem dưới đây:

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