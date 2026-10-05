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Vỡ đại tràng, sốc nhiễm trùng vì tự ý dùng vòi xịt tự chế chữa táo bón tại nhà

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P.P

ANTD.VN - Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa cấp cứu thành công một cụ bà bị vỡ đại tràng, sốc nhiễm trùng nguy kịch do thói quen tự thụt tháo đại tràng trị táo bón tại nhà.

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Hình ảnh trên phim CT cho thấy bệnh nhân bị vỡ đại tràng

Ngày 5/10, thông tin từ Bệnh viện 19-8 cho biết, mới đây, khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu kích hoạt Báo động đỏ cho một bệnh nhân nữ 81 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng – nhiễm độc nguy kịch do vỡ đại tràng.

Đáng lưu ý, người bệnh có thói quen tự thụt tháo tại nhà nhiều lần trước đó mà không gặp vấn đề gì nên rất chủ quan. Đến lần này, trong lúc bơm nước áp lực cao vào hậu môn, bệnh nhân đột ngột đau bụng dữ dội như dao đâm, bụng chướng cứng như gỗ, vã mồ hôi và tụt huyết áp.

Kết quả chụp CT khẩn cấp phát hiện vỡ đại tràng sigma, dịch phân tràn ngập ổ bụng gây viêm phúc mạc toàn thể. Kíp mổ phải cấp cứu cắt bỏ đoạn ruột vỡ, rửa ổ bụng và đưa hậu môn nhân tạo ra thành bụng (phẫu thuật Hartmann) để cứu sống bệnh nhân cao tuổi.

Ths.BS Nguyễn Thành Luân, Khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, nhiều người sai lầm khi coi đại tràng như "đường ống nước" có thể tự súc rửa. Việc bơm nước mạnh tạo áp lực tăng đột ngột làm nứt toác lòng ruột, đặc biệt đoạn đại tràng sigma vốn gấp khúc và có thành ruột rất mỏng ở người cao tuổi.

Đầu vòi xịt không chuyên dụng cũng dễ đâm thủng cơ học tổ chức ruột. Khi ruột vỡ, hàng tỷ vi khuẩn cùng dịch phân tràn vào ổ bụng gây viêm mủ, nhiễm trùng huyết và suy đa tạng với nguy cơ tử vong cực cao.

Qua ca bệnh này, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự thụt tháo tại nhà, kể cả khi từng thực hiện trót lọt. Nếu lỡ làm và có biểu hiện đau bụng dữ dội, bụng cứng, sốt, vã mồ hôi hoặc chảy máu hậu môn, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

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